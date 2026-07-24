مسابقة تصوير عالمية تُبرز الدور البيئي للنسور في حماية النظم الطبيعية

لندن-سانا

سلّطت مسابقة عالمية للتصوير الفوتوغرافي الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه النسور في الحفاظ على التوازن البيئي، عبر صور وثّقت هذه الطيور في بيئاتها الطبيعية، في محاولة لتغيير الصورة النمطية عنها وإبراز أهميتها في التخلص من الجيف والحد من انتشار الأمراض.

وذكرت شبكة CNN في تقرير نشرته أمس الخميس، أن مسابقة “Vulture Interactions”، التي تنظمها مؤسسة Hawk Conservancy Trust البريطانية المتخصصة في حماية الطيور الجارحة للعام الثاني على التوالي، أعلنت نتائجها في 20 تموز الجاري، مقدمة صوراً لأنواع مختلفة من النسور، من بينها النسر الملتحي في أوروبا وكندور كاليفورنيا، بهدف تعزيز الوعي بأهمية هذه الطيور في حماية النظم البيئية.

وأوضح مدير المشروعات الإفريقية في المؤسسة أندريه بوثا أن كثيراً من الناس لا ينظرون إلى النسور بإيجابية بسبب مظهرها واعتمادها على الحيوانات النافقة في غذائها، إلا أنها تؤدي وظيفة بيئية لا يمكن الاستغناء عنها، إذ تسهم في إزالة الجيف والحد من انتشار مسببات الأمراض، مؤكداً أنه لا يوجد حيوان آخر يؤدي هذا الدور بالكفاءة نفسها.

وتنتشر في العالم 23 نوعاً من النسور تعيش في مختلف القارات باستثناء أستراليا والقارة القطبية الجنوبية، إلا أن أعداداً كبيرة منها تواجه خطر التراجع بسبب فقدان الموائل الطبيعية، والتوسع في منشآت الطاقة مثل خطوط الكهرباء وتوربينات الرياح، إضافة إلى الصيد غير المشروع والاتجار بأجزاء هذه الطيور.

وتأمل الجهات المنظمة للمسابقة بأن تسهم الصور الفائزة في تعزيز الوعي بالدور البيئي الذي تؤديه النسور، وتشجيع مزيد من الجهود الرامية إلى حمايتها والحفاظ على تنوعها الحيوي، ولا سيما لدى الأجيال الشابة.