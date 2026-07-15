أوبن إيه آي توسع قدرات “تشات جي بي تي” بإطلاق نماذج GPT-5.6 وتحديثات جديدة

واشنطن-سانا

أعلنت شركة أوبن إيه آي بدء طرح عائلة نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة GPT-5.6 تدريجياً لمستخدمي منصة “تشات جي بي تي”، إلى جانب إضافة بيانات سوق التنبؤات الرياضية إلى إجابات المنصة المتعلقة بمباريات كأس العالم 2026، في إطار توسيع قدراتها وتحسين تجربة المستخدم.

وذكر موقع The Verge التقني أول أمس أن الشركة بدأت إتاحة نماذج GPT-5.6 على مراحل بعد انتهاء فترة المعاينة المحدودة، موضحاً أن العائلة الجديدة تضم ثلاثة نماذج تختلف في مستويات الأداء والكفاءة، مع تحسينات في البرمجة والبحث وتحليل البيانات وإنجاز المهام المعقدة.

وأوضحت الشركة أن وصول النماذج الجديدة سيختلف بين المستخدمين بحسب المنطقة ونوع الاشتراك، في حين يحصل مشتركو الخطوط المدفوعة على مزايا إضافية، مؤكدة أن النماذج توفر كفاءة أعلى في استخدام الموارد، إلى جانب تعزيز معايير الأمان والحد من إساءة الاستخدام، مع استمرار إتاحتها عبر منصة “تشات جي بي تي” وواجهة البرمجة API.

وفي خطوة أخرى، أعلنت الشركة دمج بيانات شركة كالشي المتخصصة في أسواق التنبؤات ضمن إجابات “تشات جي بي تي” الخاصة بمباريات كأس العالم 2026، بما يتيح للمستخدمين الاطلاع على مؤشرات واحتمالات نتائج المباريات استناداً إلى بيانات سوق التنبؤات، مؤكدةً أن دمجها يقتصر على الاستفسارات المتعلقة بكأس العالم 2026.

وتأتي هذه الخطوات في إطار مواصلة أوبن إيه آي تطوير خدمات “تشات جي بي تي” عبر تحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي ودمج مصادر بيانات خارجية، بما يوفر للمستخدمين معلومات أكثر دقة وحداثة في مختلف المجالات.