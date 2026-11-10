طيران ناس تبدأ رحلات مباشرة بين دمشق والمدينة المنورة في 19 الشهر الجاري

دمشق-سانا‏

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، اليوم الثلاثاء، أن شركة طيران ناس السعودية ستبدأ تسيير رحلات ‏جوية منتظمة ومباشرة بين دمشق والمدينة المنورة، اعتباراً من الـ19 من تشرين الثاني الجاري.‏

وأوضحت الهيئة، عبر قناتها على التلغرام، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الربط الجوي بين الجمهورية العربية ‏السورية والمملكة العربية السعودية، وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين، بما يسهم في توسيع شبكة الوجهات ‏الجوية من مطار دمشق الدولي وإليه.‏

وكان مطار حلب الدولي استقبل في الأول من آب الماضي، أولى رحلات شركة طيران ناس السعودية القادمة من ‏العاصمة الرياض، إيذاناً ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين.‏