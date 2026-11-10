طيران ناس تبدأ رحلات مباشرة بين دمشق والمدينة المنورة في 19 الشهر الجاري

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، اليوم الثلاثاء، أن شركة طيران ناس السعودية ستبدأ تسيير رحلات جوية منتظمة ومباشرة بين دمشق والمدينة المنورة، اعتباراً من الـ19 من تشرين الثاني الجاري.
وأوضحت الهيئة، عبر قناتها على التلغرام، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الربط الجوي بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين، بما يسهم في توسيع شبكة الوجهات الجوية من مطار دمشق الدولي وإليه.
وكان مطار حلب الدولي استقبل في الأول من آب الماضي، أولى رحلات شركة طيران ناس السعودية القادمة من العاصمة الرياض، إيذاناً ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين.