هيئة سلامة المستهلك الأمريكية تستدعي آلاف شواحن “باور بنك” بعد حوادث اشتعال

واشنطن-سانا

أعلنت هيئة سلامة المستهلك الأمريكية عن استدعاء أكثر من 210 آلاف جهاز شحن متنقل من طراز INIU 10,000mAh – نموذج BI-B41 بعد تسجيل حوادث ارتفاع حرارة مفاجئة أدت لاشتعال عدد منها.

وذكرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية (CPSC) أن العيب في البطارية قد يسبب خطراً مباشراً كالحريق والإصابات.

وأوضحت شركة “INIU”بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية أنها تلقت 15 بلاغاً عن ارتفاع مفرط في الحرارة، بينها 11 حادثة اشتعال تسببت بثلاث إصابات طفيفة وأضرار مادية وصلت إلى نحو 400 ألف دولار.

وبحسب السلطات الأمريكية، فإن الأجهزة المعيبة بيعت عبر موقع أمازون بين آب 2021 ونيسان 2022 بسعر يقارب 18 دولاراً، وحملت غطاء أسود أو أزرق مع شعار الشركة المضاء على شكل بصمة قدم.

ودعت الجهات المختصة المستهلكين للتحقق من الأرقام التسلسلية المدونة أسفل الجهاز، إذ يشمل الاستدعاء حصراً الأجهزة التي تحمل الأرقام: 000G21، 000H21، 000I21، 000L21، مع التوقف الفوري عن استخدامها تجنباً لأي مخاطر محتملة.

وتُعد شواحن الـ“باور بنك” من أكثر الأجهزة المحمولة عرضةً لمخاطر ارتفاع الحرارة، نظراً لاحتوائها على بطاريات ليثيوم-أيون عالية الكثافة، والتي يمكن أن تتلف بسبب التصنيع الرديء أو سوء الاستخدام.