“أوبن إيه آي” تتجه لتعزيز إيراداتها من الإعلانات عبر “تشات جي بي تي”

واشنطن-سانا

تتوقع شركة “أوبن إيه آي”، المطورة لروبوت الدردشة “تشات جي بي تي”، تحقيق إيرادات تبلغ نحو 2.5 مليار دولار خلال العام الجاري من الإعلانات المرتبطة بخدماتها.

ووفقاً لما نقله موقع “أكسيوس” التقني، فإن الشركة تتوقع ارتفاع إيرادات الإعلانات إلى نحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030، في ظل توسع قاعدة المستخدمين وتزايد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت التقديرات إلى أن إيرادات الإعلانات قد تصل إلى 11 مليار دولار في عام 2027، و25 ملياراً في 2028، و53 ملياراً في 2029، مدفوعة بتوقعات بوصول عدد مستخدمي منتجات الشركة إلى نحو 2.75 مليار مستخدم أسبوعياً.

وكانت “أوبن إيه آي” قد بدأت في وقت سابق اختبار عرض الإعلانات داخل “تشات جي بي تي” لمستخدمي النسخ المجانية وبعض الباقات منخفضة التكلفة، بهدف دعم نمو الإيرادات وتمويل تطوير تقنياتها.

وأظهرت البيانات الأولية تحقيق البرنامج التجريبي للإعلانات أكثر من 100 مليون دولار على أساس سنوي خلال فترة قصيرة من إطلاقه، مع توسع قاعدة المعلنين.

وتسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى دخول سوق الإعلانات الرقمية الذي تهيمن عليه شركات كبرى مثل “غوغل” و”ميتا”، في وقت يشهد فيه القطاع نمواً متسارعاً وتنافساً متزايداً.