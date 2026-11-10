مفاوضات أبوظبي.. واشنطن تجمع موسكو وكييف وسط خلافات حول الأراضي والضمانات ‌‏الأمنية

أبو ظبي-سانا ‏

تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي 10 و11 تشرين الثاني الجاري، جولة جديدة من ‌‏المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية، في أول لقاء مباشر بين وفدي البلدين منذ شباط ‌‏الماضي، وسط مساعٍ أمريكية لدفع الطرفين نحو تسوية تنهي الحرب، وخلافات مستمرة بشأن ‌‏الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب.‏

وحسب وكالة رويترز، تأتي المحادثات في وقت لا تزال فيه موسكو وكييف متمسكتين بمواقف ‌‏متباعدة، ‏

ولا سيما في ملف دونباس، فيما يشارك ممثلون أوروبيون في اجتماعات منفصلة مع ‏الوفود المعنية ‏لبحث مستقبل الأمن الأوروبي والضمانات المقدمة لأوكرانيا.‏

ويترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي، فيما يقود الوفد الأوكراني رستم ‌‏عمروف، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، ويشارك عن الجانب الأمريكي المبعوث الخاص ‌‏ستيف ويتكوف ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص جاريد كوشنر.‏

كييف تتمسك بالضمانات الأمنية

تضع أوكرانيا الضمانات الأمنية في صلب أي اتفاق محتمل، إلى جانب وقف الهجمات على ‌‏منشآت الطاقة، وتأمين الملاحة في البحر الأسود، وتوسيع عمليات تبادل الأسرى، والتحضير ‌‏لاجتماع على مستوى قادة الدول الثلاث.‏

وذكرت شبكة “دويتشه فيله”، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حدد هذه الملفات ضمن ‌‏أولويات بلاده في المحادثات، فيما قال النائب الأوكراني دافيد أراخاميا للشبكة: إنه لا يتوقع تحقيق ‌‏اختراق سريع، معتبراً أن استئناف المفاوضات الثلاثية بعد انقطاع طويل يمثل بحد ذاته تطوراً ‌‏مهماً.‏

وتؤكد كييف، أن أي تسوية ينبغي أن تتضمن ضمانات تحول دون تجدد الحرب، وألا تفرض عليها ‌‏التخلي عن أراضٍ تسيطر عليها، ونقلت رويترز عن مسؤولين أوكرانيين أن مسألة الأراضي يجب ‌‏أن تُبحث على مستوى القادة، وأن أي ترتيبات بهذا الشأن ينبغي أن ترتبط بضمانات أمنية كافية.‏

موسكو تتمسك بصيغة المفاوضات الثلاثية

تتمسك روسيا بإجراء مفاوضات أبو ظبي بصيغة ثلاثية تضم موسكو وكييف وواشنطن، رافضة ‌‏مشاركة ممثلين أوروبيين في جلسات التفاوض المباشرة، رغم تأكيد دول أوروبية اعتزامها ‌‏المشاركة في الاجتماعات المرتبطة بالمحادثات.‏

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن ما سيجري في أبوظبي هو “مفاوضات ‏ثلاثية ‏بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية”، موضحاً أن واشنطن وكييف لديهما قنوات اتصال ‏منفصلة ‏مع الأوروبيين، ويمكنهما تنسيق مواقفهما معهم خارج طاولة المفاوضات، وأضاف أن ‏مشاركة ‏الأوروبيين قد تصبح ضرورية في مرحلة لاحقة، نظراً إلى ارتباط التسوية بمستقبل الأمن ‌‏الأوروبي، لكن هذا الأمر لم يُبحث بصورة عملية حتى الآن.‏

ونقلت “واشنطن بوست” عن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قوله: إن أحداً لن يدعو ‌‏الأوروبيين إلى طاولة المفاوضات، مضيفاً أنهم لن يتمكنوا من المشاركة في الجلسات حتى لو ‌‏وصلوا إلى أبو ظبي.‏

دونباس.. العقدة الرئيسة أمام التسوية

يبقى ملف الأراضي أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق، إذ تطالب روسيا بانسحاب القوات ‌‏الأوكرانية من كامل منطقة دونباس، بينما يرفض زيلينسكي التخلي عن الأراضي التي تسيطر ‌‏عليها بلاده.‏

وقالت رويترز: إن موسكو لا تزال متمسكة بمطلبها المتعلق بدونباس، في حين تؤكد كييف رفضها ‌‏تقديم تنازلات إقليمية، وتربط أي تسوية بضمانات أمنية مناسبة، وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولين ‌‏أمريكيين يعتقدون بإمكانية تقديم الطرفين تنازلات ضمن اتفاق أوسع، لكن الجانب الأوكراني ينفي ‌‏موافقته على التخلي عن أراضٍ.‏

ولا يقتصر الخلاف على المناطق المتنازع عليها، بل يشمل أيضاً طبيعة الضمانات الأمنية التي ‌‏ستحصل عليها أوكرانيا، والجهات التي ستتولى توفيرها، وآليات تنفيذ أي اتفاق ومراقبة الالتزام ‌‏به، فضلاً عن ترتيبات وقف إطلاق النار وخفض التصعيد.‏

واشنطن تبحث الضمانات الأمنية ومشاركة أوروبا

تسعى الإدارة الأمريكية إلى بحث ترتيبات أمنية لأوكرانيا وأوروبا في مرحلة ما بعد الحرب، ‌‏بالتوازي مع جهودها لجمع الوفدين الروسي والأوكراني، وقال وزير الخارجية ماركو روبيو: إن ‌‏تقدماً تحقق في النقاشات المتعلقة بشكل الضمانات الأمنية لأوكرانيا والإطار الأمني الأوروبي، لكنه ‌‏أكد أن شيئاً لم يُحسم بعد.‏

ونقلت رويترز عن روبيو قوله: إن هذه الترتيبات تتعلق بمستقبل البنية الأمنية لأوكرانيا والقارة ‌‏الأوروبية، مشيراً إلى أن المحادثات في أبو ظبي قد تتيح إحراز مزيد من التقدم. ‏

كما أعلن كوشنر أن اجتماعات أمريكية مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين وحلف شمال الأطلسي ‌‏في بروكسل شهدت “مناقشات مثمرة وجوهرية” بشأن الضمانات الأمنية.‏

وفي هذا السياق، أفادت وكالة أسوشيتد برس، بأن المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر يعتزمان ‌‏عقد لقاءات منفصلة مع ممثلين عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي ‌‏والاتحاد الأوروبي، لبحث الضمانات الأمنية وترتيبات الأمن الأوروبي، قبل المحادثات المقررة مع ‌‏روسيا وأوكرانيا.‏

باريس تؤكد المشاركة الأوروبية

من جانبه أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده ستكون ممثلة في محادثات ‏أبو ‏ظبي، مشدداً على ضرورة حضور الأوروبيين في النقاشات المتعلقة بمستقبل القارة وأمنها.‏

وتشير الترتيبات المعلنة إلى مشاركة مسؤولين أوروبيين في اجتماعات منفصلة، من بينهم مستشار ‌‏السياسة الخارجية والأمنية للمستشار الألماني غونتر ساوتر، ورئيس الدائرة الدبلوماسية في قصر ‌‏الإليزيه إيمانويل بون، ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، إضافة إلى ممثلين عن ‌‏إيطاليا والاتحاد الأوروبي، وفق ما أوردته “دويتشه فيله”.‏

وتأتي الجولة الحالية وسط استمرار العمليات العسكرية وتبادل الهجمات على البنية التحتية، ما ‌‏يضع المفاوضين أمام مهمة مزدوجة تتمثل في بحث وقف التصعيد، والتوصل إلى إطار سياسي ‌‏وأمني قابل للتطبيق، في ظل تباعد المواقف الروسية والأوكرانية بشأن القضايا الأساسية للتسوية.‏