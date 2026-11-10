مفاوضات أبوظبي.. واشنطن تجمع موسكو وكييف وسط خلافات حول الأراضي والضمانات ‌‏الأمنية

أبو ظبي-سانا
تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي 10 و11 تشرين الثاني الجاري، جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية، في أول لقاء مباشر بين وفدي البلدين منذ شباط الماضي، وسط مساعٍ أمريكية لدفع الطرفين نحو تسوية تنهي الحرب، وخلافات مستمرة بشأن الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب.
وحسب وكالة رويترز، تأتي المحادثات في وقت لا تزال فيه موسكو وكييف متمسكتين بمواقف متباعدة،
ولا سيما في ملف دونباس، فيما يشارك ممثلون أوروبيون في اجتماعات منفصلة مع الوفود المعنية لبحث مستقبل الأمن الأوروبي والضمانات المقدمة لأوكرانيا.
ويترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي، فيما يقود الوفد الأوكراني رستم عمروف، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، ويشارك عن الجانب الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص جاريد كوشنر.
كييف تتمسك بالضمانات الأمنية
تضع أوكرانيا الضمانات الأمنية في صلب أي اتفاق محتمل، إلى جانب وقف الهجمات على منشآت الطاقة، وتأمين الملاحة في البحر الأسود، وتوسيع عمليات تبادل الأسرى، والتحضير لاجتماع على مستوى قادة الدول الثلاث.
وذكرت شبكة “دويتشه فيله”، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حدد هذه الملفات ضمن أولويات بلاده في المحادثات، فيما قال النائب الأوكراني دافيد أراخاميا للشبكة: إنه لا يتوقع تحقيق اختراق سريع، معتبراً أن استئناف المفاوضات الثلاثية بعد انقطاع طويل يمثل بحد ذاته تطوراً مهماً.
وتؤكد كييف، أن أي تسوية ينبغي أن تتضمن ضمانات تحول دون تجدد الحرب، وألا تفرض عليها التخلي عن أراضٍ تسيطر عليها، ونقلت رويترز عن مسؤولين أوكرانيين أن مسألة الأراضي يجب أن تُبحث على مستوى القادة، وأن أي ترتيبات بهذا الشأن ينبغي أن ترتبط بضمانات أمنية كافية.
موسكو تتمسك بصيغة المفاوضات الثلاثية
تتمسك روسيا بإجراء مفاوضات أبو ظبي بصيغة ثلاثية تضم موسكو وكييف وواشنطن، رافضة مشاركة ممثلين أوروبيين في جلسات التفاوض المباشرة، رغم تأكيد دول أوروبية اعتزامها المشاركة في الاجتماعات المرتبطة بالمحادثات.
وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن ما سيجري في أبوظبي هو “مفاوضات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية”، موضحاً أن واشنطن وكييف لديهما قنوات اتصال منفصلة مع الأوروبيين، ويمكنهما تنسيق مواقفهما معهم خارج طاولة المفاوضات، وأضاف أن مشاركة الأوروبيين قد تصبح ضرورية في مرحلة لاحقة، نظراً إلى ارتباط التسوية بمستقبل الأمن الأوروبي، لكن هذا الأمر لم يُبحث بصورة عملية حتى الآن.
ونقلت “واشنطن بوست” عن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قوله: إن أحداً لن يدعو الأوروبيين إلى طاولة المفاوضات، مضيفاً أنهم لن يتمكنوا من المشاركة في الجلسات حتى لو وصلوا إلى أبو ظبي.
دونباس.. العقدة الرئيسة أمام التسوية
يبقى ملف الأراضي أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق، إذ تطالب روسيا بانسحاب القوات الأوكرانية من كامل منطقة دونباس، بينما يرفض زيلينسكي التخلي عن الأراضي التي تسيطر عليها بلاده.
وقالت رويترز: إن موسكو لا تزال متمسكة بمطلبها المتعلق بدونباس، في حين تؤكد كييف رفضها تقديم تنازلات إقليمية، وتربط أي تسوية بضمانات أمنية مناسبة، وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون بإمكانية تقديم الطرفين تنازلات ضمن اتفاق أوسع، لكن الجانب الأوكراني ينفي موافقته على التخلي عن أراضٍ.
ولا يقتصر الخلاف على المناطق المتنازع عليها، بل يشمل أيضاً طبيعة الضمانات الأمنية التي ستحصل عليها أوكرانيا، والجهات التي ستتولى توفيرها، وآليات تنفيذ أي اتفاق ومراقبة الالتزام به، فضلاً عن ترتيبات وقف إطلاق النار وخفض التصعيد.
واشنطن تبحث الضمانات الأمنية ومشاركة أوروبا
تسعى الإدارة الأمريكية إلى بحث ترتيبات أمنية لأوكرانيا وأوروبا في مرحلة ما بعد الحرب، بالتوازي مع جهودها لجمع الوفدين الروسي والأوكراني، وقال وزير الخارجية ماركو روبيو: إن تقدماً تحقق في النقاشات المتعلقة بشكل الضمانات الأمنية لأوكرانيا والإطار الأمني الأوروبي، لكنه أكد أن شيئاً لم يُحسم بعد.
ونقلت رويترز عن روبيو قوله: إن هذه الترتيبات تتعلق بمستقبل البنية الأمنية لأوكرانيا والقارة الأوروبية، مشيراً إلى أن المحادثات في أبو ظبي قد تتيح إحراز مزيد من التقدم.
كما أعلن كوشنر أن اجتماعات أمريكية مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين وحلف شمال الأطلسي في بروكسل شهدت “مناقشات مثمرة وجوهرية” بشأن الضمانات الأمنية.
وفي هذا السياق، أفادت وكالة أسوشيتد برس، بأن المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر يعتزمان عقد لقاءات منفصلة مع ممثلين عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لبحث الضمانات الأمنية وترتيبات الأمن الأوروبي، قبل المحادثات المقررة مع روسيا وأوكرانيا.
باريس تؤكد المشاركة الأوروبية
من جانبه أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده ستكون ممثلة في محادثات أبو ظبي، مشدداً على ضرورة حضور الأوروبيين في النقاشات المتعلقة بمستقبل القارة وأمنها.
وتشير الترتيبات المعلنة إلى مشاركة مسؤولين أوروبيين في اجتماعات منفصلة، من بينهم مستشار السياسة الخارجية والأمنية للمستشار الألماني غونتر ساوتر، ورئيس الدائرة الدبلوماسية في قصر الإليزيه إيمانويل بون، ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، إضافة إلى ممثلين عن إيطاليا والاتحاد الأوروبي، وفق ما أوردته “دويتشه فيله”.
وتأتي الجولة الحالية وسط استمرار العمليات العسكرية وتبادل الهجمات على البنية التحتية، ما يضع المفاوضين أمام مهمة مزدوجة تتمثل في بحث وقف التصعيد، والتوصل إلى إطار سياسي وأمني قابل للتطبيق، في ظل تباعد المواقف الروسية والأوكرانية بشأن القضايا الأساسية للتسوية.