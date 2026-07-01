أبحاث علمية: مشاهدة غروب الشمس تعزز الصحة النفسية وتنظم إيقاع الجسم الحيوي

لندن وأوتاوا-سانا

كشفت أبحاث في علم النفس أن مشاهدة غروب الشمس لا تقتصر على كونها تجربة بصرية جمالية، بل تحمل فوائد صحية ونفسية تمتد لتشمل تحسين الحالة المزاجية ودعم وظائف الجسم الحيوية، وذلك ضمن ما يُعرف بتأثير “الساعة الذهبية”.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في تقرير حديث عن باحثين من جامعة ولاية أريزونا الأمريكية وجامعة تورنتو الكندية أن الشعور بالرهبة الناتج عن مشاهدة الغروب يسهم في تقليل التفكير السلبي والقلق، ويعزز مشاعر التعاطف والسلوكيات الإيجابية، إضافة إلى تحسين القدرة على التركيز واسترجاع المعلومات.

وأوضحت الدراسات أن هذا التأثير يرتبط بدور الغروب في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، إذ يؤدي انخفاض شدة الضوء الطبيعي تدريجياً إلى خفض مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر، وزيادة إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، ما يساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم، في حين يسهم ضوء الصباح في تنشيط الجسم ورفع مستويات السيروتونين المرتبط بالمزاج الإيجابي.

وحذّر الباحثون من أن التعرض المفرط للإضاءة الصناعية، ولا سيما الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات، قد يخلّ بهذا التوازن الحيوي، ما يؤدي إلى اضطرابات في النوم وارتفاع مستويات التوتر.

وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن تخصيص وقت قصير يومياً لمشاهدة غروب الشمس قد يشكل عاملاً داعماً للصحة النفسية والجسدية، ويعزز الشعور بالهدوء والاتزان في ظل تسارع وتيرة الحياة الحديثة.