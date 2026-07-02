ميتا تطلق مشروع “Meta Compute” لتحويل قدراتها في الذكاء الاصطناعي إلى مصدر إيرادات

واشنطن-سانا

تتجه شركة “ميتا بلاتفورمز” إلى إطلاق مشروع جديد تحت اسم “Meta Compute”، يهدف إلى تحويل فائض قدراتها الحاسوبية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مصدر إيرادات، عبر إتاحة إمكانية تأجير هذه القدرات للشركات، في خطوة قد تضعها في منافسة مباشرة مع كبرى شركات الحوسبة السحابية.

وبحسب ما نقل موقع “TechCrunch” في تقرير نشره أمس الأربعاء، فإن هذا التوجه يعكس استراتيجية جديدة لدى “ميتا” للاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي ضختها في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، عبر بيع القدرة الحاسوبية الخام وإتاحة تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على بنيتها التحتية، بما يحوّل البنية التحتية إلى مصدر دخل مباشر.

ويأتي هذا التحول في وقت توسّع فيه الشركة استثماراتها في مراكز البيانات بشكل غير مسبوق، وسط منافسة متصاعدة في قطاع الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتزايد الرهانات على قدرة الشركات المالكة للبنية التحتية على تحقيق عوائد من هذا النمو المتسارع في الطلب على قدرات المعالجة.