دراسة: انشغال الأهل بالهواتف قد يؤثر على علاقتهم بأبنائهم

distracted parents wide 5694743d781df652a2c5811e7c46e94211e0ab5f s900 c85 دراسة: انشغال الأهل بالهواتف قد يؤثر على علاقتهم بأبنائهم

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن انشغال الأهل ومقدمي الرعاية بالهواتف المحمولة، قد ينعكس سلباً على طبيعة العلاقة مع المراهقين داخل الأسرة، ويؤثر على مستوى الثقة والدعم العاطفي بينهم.

ووفقاً لدراسة نشرتها مجلة “علوم وصحة” أمس الأحد، وقادها باحثون من جامعة ميشيغان الأمريكية، أظهرت النتائج أن المراهقين الذين يشعرون بأن مقدمي الرعاية يقضون وقتاً طويلاً على الهواتف الذكية كانوا أقل ميلاً للاعتماد عليهم للحصول على الدعم والمساندة.

وبيّنت الدراسة أن الاستخدام المفرط للهاتف أثناء التفاعل الأسري قد يضعف جودة التواصل المباشر، ويؤثر على الإحساس بالاهتمام والاستجابة العاطفية داخل العلاقة بين الأهل والأبناء، ولا سيما في مرحلة المراهقة.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية تقليل الانشغال بالأجهزة الرقمية أثناء التفاعل الأسري، وتعزيز التواصل المباشر، لما له من دور في دعم العلاقات الأسرية الصحية.

وتأتي هذه النتائج ضمن سلسلة دراسات حديثة تبحث في تأثير التكنولوجيا على العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة، في ظل تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية في الحياة اليومية.

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