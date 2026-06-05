تطبيق جديد من تيك توك لتغطية الأحداث الرياضية والثقافية العالمية

بكين-سانا

أطلقت شركة “تيك توك” تطبيقاً جديداً مستقلاً في الولايات المتحدة يحمل اسم “TikTok Pro Events”، يهدف إلى تغطية ومتابعة الفعاليات الثقافية والرياضية العالمية الكبرى، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وذكرت الشركة في بيان عبر موقعها الرسمي أمس الخميس، أن التطبيق يتيح للمستخدمين التفاعل مع المشجعين، واستكشاف مقاطع الفيديو الرائجة، والوصول إلى محتوى مختار من صناع المحتوى، إضافة إلى المشاركة في أنشطة مخصصة للجماهير.

وبيّنت الشركة، أن المستخدمين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً سيتمكنون من جمع “نجوم” قابلة للاستبدال بمزايا حصرية عبر إنجاز مهام متنوعة، مثل متابعة الوسوم الرائجة، وزيارة مركز كأس العالم 2026، ومشاركة المحتوى داخل التطبيق.

وتشمل هذه المزايا الحصول على منتجات رسمية خاصة بكأس العالم من خلال متجر مخصص، وقسائم خصم من متجر تيك توك، فضلاً عن إمكانية توجيه تبرعات خيرية ممولة من الشركة بالتعاون مع مؤسسة “فيدينغ أمريكا”.

وأشارت تيك توك، إلى أن إطلاق التطبيق الجديد يأتي في إطار توسيع خدماتها خارج منصتها الرئيسية، وتعزيز فرص وصول صناع المحتوى والمعلنين إلى جمهور أكثر تخصصاً، إلى جانب إيجاد مصادر إيرادات إضافية عبر الرعايات والشراكات والإعلانات.

ولفتت الشركة، إلى أن المستخدمين يستطيعون أيضاً الوصول إلى مراكز كأس العالم 2026 داخل تطبيق تيك توك الرئيسي من خلال البحث عن عبارة “FIFA World Cup”، حيث توفر هذه المراكز محتوى خاصاً بالبطولة، وأبرز اللقطات وصناع المحتوى المرتبطين بها.

يذكر أن تطبيق “TikTok Pro Events” متاح حالياً للتنزيل عبر متجري “آب ستور” و”غوغل بلاي”، للمستخدمين في الولايات المتحدة.