علماء يكشفون سر اللون الأزرق في لوحة جاكسون بولوك

واشنطن-سانا

تمكّن فريق من العلماء من تحديد مصدر اللون الأزرق في إحدى لوحات الفنان الأميركي جاكسون بولوك، مؤكّدين لأول مرة استخدامه لصبغة صناعية نابضة بالحياة تعرف باسم “الأزرق المنغنيزي”، وفق ما نقل موقع “أسوشييتد برس”.

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، أن الباحثين أخذوا عينات دقيقة من الطلاء الأزرق واستخدموا تقنية الليزر لتشتت الضوء وقياس اهتزاز الجزيئات، ما أتاح لهم الحصول على بصمة كيميائية فريدة تحدد اللون بدقة.

وقال إدوارد سولومون الباحث في جامعة ستانفورد والمشارك في الدراسة: “من المثير للاهتمام أن نفهم من أين تأتي بعض هذه الألوان المذهلة على المستوى الجزيئي”.

ويعكف العلماء على دراسة التركيب الكيميائي للوازم الفنية بهدف الحفاظ على اللوحات التاريخية وكشف المقلّدات، حيث يتيح أسلوب بولوك، الذي كان يسكب الألوان مباشرة على القماش بدلاً من خلطها مسبقاً، إمكانية الحصول على عينات أوضح للتحليل.

وتبلغ مساحة اللوحة نحو 2.7 متر، وهي معروضة حالياً في متحف الفن الحديث بنيويورك، وكان الباحثون قد حدّدوا سابقاً مصادر اللونين الأحمر والأصفر فيها، بينما ظلّ مصدر اللون الأزرق الفيروزي الغني لغزاً لعقود قبل أن يكشف التحليل الأخير عن هويته.