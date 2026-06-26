تقنية روسية جديدة تعزز قدرات الروبوتات على الرؤية والتوجيه في البيئات منخفضة الإضاءة

موسكو-سانا

طوّر باحثون في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا نظاماً متقدماً لتحديد المواقع الروبوتية، يهدف إلى رفع كفاءة رؤية الروبوتات وتوجيهها في البيئات المعقدة وظروف الإضاءة المنخفضة، بما في ذلك الظلام الكامل وسوء الأحوال الجوية.

ووفقاً لما أفادت به وكالة “سبوتنيك” أول أمس، يعتمد النظام الجديد المعروف باسم «MSSPlace» على دمج بيانات متعددة المصادر، تشمل الكاميرات البصرية وأجهزة الليدار، إضافة إلى الأوصاف النصية للأماكن والأجسام، ما يتيح إنشاء تمثيل رقمي دقيق للمواقع يساعد الروبوتات على التعرف عليها في مختلف الظروف، سواء ليلاً أو نهاراً أو تحت تأثير المطر أو الثلوج.

وأوضح الباحث في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا دميتري يودين أن الفريق المطور اعتمد بنية قائمة على شبكة عصبية متقدمة قادرة على توليد ميزات رقمية مضغوطة للمواقع، تضمن ثبات التعرف على المكان نفسه رغم تغير ظروف التصوير أو البيئة المحيطة، مشيراً إلى أن النظام يتيح بناء قاعدة معرفية تمكّن الروبوتات من تحديد مواقعها بدقة عالية، حيث أظهرت الاختبارات هامش خطأ يقل عن نصف متر داخل البيئات المغلقة، ولا يتجاوز مترين في البيئات الخارجية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الابتكار في تعزيز قدرات الأنظمة الروبوتية في مجالات الملاحة الذاتية والخدمات اللوجستية وتنفيذ المهام في البيئات الخطرة أو منخفضة الرؤية.