انطلاق قافلة عودة طوعية لـ 370 أسرة من مخيم سهلة البنات بالرقة إلى مناطقهم في دير الزور تاريخ النشر: 2026/11/10 1:38 مساءً اخر تحديث: 2026/11/10 1:38 مساءً قائمة الصور 1/3 استمرار عملية التسوية لعناصر النظام البائد في مراكز التسوية بمختلف المحافظات مديرية نقل دير الزور تبدأ تسجيل المركبات وإصدار اللوحات المرورية الأمن الداخلي في الميادين يلقي القبض على أحد المطلوبين ويضبط صواريخ وأسلحة مع ارتفاع منسوب الفرات.. زراعة دير الزور تتخذ عدداً من الإجراءات لحماية الأراضي والمحاصيل وزارة الداخلية: ضبط مستودع يحتوي على أسلحة متنوعة لتنظيم قسد في مدينة دير حافر صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الرقةدير الزورقافلة عودة طوعيةمخيم سهلة البنات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الاجتماع الموسع لمجلس التنسيق السوري الأردني يبحث تعزيز التعاون الثنائي قرار بمنع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027 الشيباني والصفدي يؤكدان متانة العلاقات السورية الأردنية ويعلنان توقيع 11 وثيقة تعاون سوريا تهنئ أذربيجان بذكرى يوم النصر مجلس الشعب يقر قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي آخر الأخبار دولي ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 74,645 قتيلاً منوعات الألعاب الحركية تعزز قدرة الأطفال على التحكم في تصرفاتهم اقتصاد أسعار الكهرباء في أوروبا تتجاوز 600 يورو مع تراجع توليد الطاقة من الرياح