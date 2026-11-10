الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 — دمشق
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Reading: انطلاق قافلة عودة طوعية لـ 370 أسرة من مخيم سهلة البنات بالرقة إلى مناطقهم في دير الزور
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انطلاق قافلة عودة طوعية لـ 370 أسرة من مخيم سهلة البنات بالرقة إلى مناطقهم في دير الزور

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استمرار عملية التسوية لعناصر النظام البائد في مراكز التسوية بمختلف المحافظات
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