ورشة لصناعة الصابون بدمشق تعزز تمكين واندماج ذوي الإعاقة

IMG 0645 ورشة لصناعة الصابون بدمشق تعزز تمكين واندماج ذوي الإعاقة

دمشق-سانا

شكّلت ورشة تعليم صناعة الصابون التي نفذتها منظمة كاريتاس في دمشق مساحة عملية لدعم الشباب وتعزيز مفاهيم التمكين والاندماج المجتمعي، مع تركيز خاص على إشراك ذوي الإعاقة في هذا النشاط الإنتاجي الذي يرسّخ الثقة بالنفس ويفتح آفاقًا لمهارات قابلة للاستثمار مستقبلاً.

وجاءت الفعالية ضمن جهود توسيع فرص المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً في بيئة تدريبية آمنة، واستمرت أربعة أيام بدءاً من السادس عشر من الشهر الجاري، متضمنةً جلسات رافقت المشاركين في جميع مراحل صناعة الصابون حتى إخراج منتج قابل للاستخدام والتسويق.

تحقيق العدالة الاجتماعية

IMG 0699 ورشة لصناعة الصابون بدمشق تعزز تمكين واندماج ذوي الإعاقة

بيّنت مديرة مشاريع كاريتاس سوريا ريتا خوري في تصريح لـ سانا أن مركز الشباب ينفذ برامج تدريبية وورشات عمل لتنمية مهارات الشباب من مختلف الفئات، مع التركيز على دمج ذوي الإعاقة مع أقرانهم في المجتمع، مشيرةً إلى أن ورشة تصنيع الصابون تتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية وتُعد الأولى من نوعها ضمن هذا المسار من حيث إشراك ذوي الإعاقة في نشاط تدريبي إنتاجي متخصص يجسّد روح المحبة ويترجمها إلى دعم عملي ملموس.

وأعربت خوري عن أملها بتوسيع التجربة مستقبلاً لدعم اندماج ذوي الإعاقة اجتماعياً، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة وشعورهم بالانتماء كجزء أساسي في مجتمعهم، موضحةً أن «كاريتاس» كلمة لاتينية تعني المحبة الصادقة التي تسعى للتخفيف من معاناة المحتاجين دون قيود، لأنها تُمنح بلا مقابل.

صناعة الصابون

أوضحت المدربة جُلنار حداد، خريجة صناعات كيميائية، أنها تعمل منذ أكثر من أربع سنوات في تصنيع الكريمات والصابون وتشرف على دورات تدريبية، مشيرةً إلى أن دمج ذوي الإعاقة مع أقرانهم يعزز ثقتهم بأنفسهم وشعورهم بالإنجاز، مؤكدةً أن صناعة الصابون مشروع بسيط وقليل التكلفة ومناسب كمبادرة إنتاجية صغيرة لمختلف فئات المجتمع.

وأشارت حداد إلى تفاعل المشاركين واستيعابهم الجيد لمراحل العمل، بما فيها دقة الأوزان وخطوات التحضير، مبينةً أنه سيتم تزويدهم بورقة إرشادية بالمكونات وطريقة التصنيع بمواد طبيعية وآمنة لتمكينهم من تنفيذ المشروع لاحقاً بشكل مستقل.

دمج وتمكين

IMG 0660 ورشة لصناعة الصابون بدمشق تعزز تمكين واندماج ذوي الإعاقة

أوضح عمار البطرس، أحد المشاركين، أن حضوره يهدف إلى تعلّم صناعة الصابون لنقلها إلى ذوي الإعاقة، كونه متطوعاً في مبادرة «إيمان ونور» المعنية بدعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم ولعائلاتهم.

وأكد البطرس أن ذوي الإعاقة فئة فاعلة تتميز بالمحبة والصدق وتمنح طاقة إيجابية، مشيراً إلى أن تزويدهم بمهارات عملية يعزز اندماجهم الاجتماعي ويفتح أمامهم فرص الإنتاج وتحقيق دخل، وتوسيع علاقاتهم في المجتمع.

المجتمع الداعم الأساسي لذوي الإعاقة

الشاب جاك ثابت (24 عاماً)، الذي يعاني من صعوبات تعلم منذ طفولته، لم يمنعه ذلك من السعي للاعتماد على نفسه وإثبات قدرته على الإنتاج، إذ يشارك في الورشة لتعلّم صناعة الصابون بعد خبرة سابقة في صناعة الشموع، في خطوة تؤكد إصراره على تطوير مهاراته وتوسيع مجالات عمله.

وأوضح جاك أن دعم والدته واهتمام أصدقائه شكّلا حافزاً لمواصلة حضور الورشات تمهيداً لبيع منتجاته لاحقاً، مضيفاً: «الجميع يحبني ويعتني بي»، في إشارة إلى أثر البيئة الداعمة في تعزيز ثقته بنفسه.

ويُحتفل باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في الـ 20 من شباط من كل عام بمبادرة من الأمم المتحدة منذ 2009، بعد إقراره عام 2007، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية عبر مكافحة الفقر والتمييز، وترسيخ تكافؤ الفرص وضمان العمل اللائق والحماية الاجتماعية للجميع.

IMG 0760 1 ورشة لصناعة الصابون بدمشق تعزز تمكين واندماج ذوي الإعاقة
IMG 0649 1 ورشة لصناعة الصابون بدمشق تعزز تمكين واندماج ذوي الإعاقة
IMG 0679 1 ورشة لصناعة الصابون بدمشق تعزز تمكين واندماج ذوي الإعاقة
IMG 0682 ورشة لصناعة الصابون بدمشق تعزز تمكين واندماج ذوي الإعاقة
IMG 0687 1 ورشة لصناعة الصابون بدمشق تعزز تمكين واندماج ذوي الإعاقة
IMG 0705 1 ورشة لصناعة الصابون بدمشق تعزز تمكين واندماج ذوي الإعاقة
IMG 0712 ورشة لصناعة الصابون بدمشق تعزز تمكين واندماج ذوي الإعاقة
IMG 0726 ورشة لصناعة الصابون بدمشق تعزز تمكين واندماج ذوي الإعاقة
IMG 0748 ورشة لصناعة الصابون بدمشق تعزز تمكين واندماج ذوي الإعاقة
IMG 0755 ورشة لصناعة الصابون بدمشق تعزز تمكين واندماج ذوي الإعاقة
محافظ درعا يتفقد واقع العمل في منطقتي إزرع وخبب واحتياجاتهما الخدمية
مدينة القصير تحتفي بذكرى التحرير بماراثون النصر
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في عدد من قرى القنيطرة ودرعا
عودة 68 عائلةً مهجرةً من لبنان إلى منازلها بحمص
درعا.. إنارة شوارع حيّ المنشية باستخدام الطاقة الشمسية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك