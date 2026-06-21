روبوتات بشرية تشارك في مهرجان قوارب التنين لأول مرة في الصين

بكين-سانا

شهدت مقاطعة سيتشوان الصينية أجواء احتفالية لافتة ضمن فعاليات مهرجان قوارب التنين التقليدي، مع مشاركة روبوتات شبيهة بالبشر للمرة الأولى في هذا الحدث الذي يمتد تاريخه لأكثر من 2000 عام.

وذكرت شبكة CNN في تقرير نشرته اليوم الأحد أن الروبوتات ظهرت وسط فعاليات المهرجان التي تتضمن سباقات القوارب والعروض الثقافية، في خطوة تعكس توظيف التقنيات الحديثة ضمن الفعاليات التراثية.

ويُعد مهرجان قوارب التنين من أقدم المهرجانات في الصين، حيث يرتبط بالشاعر الصيني القديم تشو يوان، الذي تقول الروايات: إنه مات غرقاً عام 278 قبل الميلاد، وحاول السكان البحث عنه عبر القوارب، ما ألهم لاحقاً سباقات قوارب التنين التي أصبحت جزءاً أساسياً من طقوس الاحتفال بالمهرجان في العصر الحديث.