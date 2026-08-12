كسوف كلي نادر للشمس يغطي مناطق واسعة من القطب الشمالي وأوروبا

واشنطن-سانا‏

تشهد مناطق واسعة من النصف الشمالي للكرة الأرضية، اليوم الأربعاء، كسوفاً كلياً للشمس، وفق ‏ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).‏

وسيُرى الكسوف الكلي في أجزاء من روسيا وجرينلاند وأيسلندا وإسبانيا، بينما يُرى الكسوف ‏جزئياً في مناطق واسعة من أوروبا وشمال آسيا وشمال غرب إفريقيا، بما في ذلك الجزائر ‏والمغرب، ومعظم أمريكا الشمالية، إلى جانب أجزاء من المحيطين الهادئ والأطلسي والقطب ‏الشمالي.‏

وتبلغ أطول مدة للكسوف الكلي نحو دقيقتين و18 ثانية قبالة الساحل الغربي لأيسلندا، في حين ‏يمثل هذا الحدث أول كسوف كلي تشهده إسبانيا منذ عام 1905، وأول كسوف كلي يُرى في أوروبا ‏منذ عام 2006.‏

وعند ذروة الكسوف الكلي، سيغطي قرص القمر نحو 103.9% من قرص الشمس ظاهرياً، بينما ‏تبلغ ذروة الكسوف عالمياً عند الساعة 5:46 مساءً بتوقيت جرينتش، وينتهي عند نحو الساعة ‌‏7:58 مساءً بتوقيت جرينتش، وتستغرق الظاهرة منذ بدايتها حتى نهايتها نحو أربع ساعات و24 ‏دقيقة تقريباً.‏

وتشكل ظاهرة كسوف الشمس، التي تحدث عند وقوع القمر بين الأرض والشمس على استقامة ‏واحدة، مختبراً علمياً طبيعياً فريداً لعلماء الفلك ومراكز الأبحاث الدولية، حيث تتيح دراسة الهالة ‏الشمسية والطبقات الخارجية للشمس التي يصعب رصدها في الأحوال العادية، إلى جانب قياس ‏تأثيرات الحجب المفاجئ للضوء على الغلاف الجوي للأرض.‏