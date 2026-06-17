دراسة: الكرياتين قد يعزز نشاط الدماغ والوظائف الذهنية

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة نفذها باحثون من جامعة كانساس الأمريكية عن دور مكمل الكرياتين في دعم وظائف الدماغ وتحسين الأداء المعرفي، في وقت لا تزال فيه الأبحاث حول تأثيراته العصبية في مراحلها الأولية.

وبحسب ما نقلته شبكة CNNاليوم الأربعاء، فإن الدراسة أكدت أن الكرياتين عبارة عن مركبات طبيعية عالية الطاقة ينتجها الجسم، وتعمل على نقل مجموعات الفوسفات اللازمة لإنتاج جزيء الأدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، وهو المصدر الأساسي للطاقة في خلايا الجسم بما فيها خلايا الدماغ.

وأوضحت الدراسة، التي قادها الباحث مات تايلور وشملت 20 مشاركاً مصابين بمرض ألزهايمر، أن تناول مكملات الكرياتين ارتبط بتحسن متوسط في الذاكرة العاملة والوظائف التنفيذية، مع التأكيد على ضرورة إجراء أبحاث أوسع لتأكيد هذه النتائج وتحديد آثارها على الأفراد الأصحاء.

وأشار الباحثون إلى وجود تحدٍ يتمثل في إيصال الكرياتين إلى الدماغ، إذ تستهلك العضلات جزءاً كبيراً منه، ما قد يستدعي جرعات أعلى لضمان وصول كمية كافية إلى الجهاز العصبي المركزي، مقارنة بالجرعات الشائعة التي لا تتجاوز عادة 5 غرامات يومياً.

كما لفتت الدراسة إلى أن الجرعات المرتفعة التي وصلت إلى 20 غراماً استُخدمت بحثياً لضمان فعالية الوصول إلى الدماغ، في حين تبقى بيانات السلامة طويلة الأمد لهذه الجرعات محدودة حتى الآن.

وبينما تفتح هذه النتائج الأولية الباب أمام فهم أعمق للعلاقة بين التغذية ووظائف الدماغ، يؤكد الباحثون أن الاستنتاجات لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية الموسعة قبل اعتماد أي توصيات نهائية بشأن استخدام مكمل الكرياتين لتحسين القدرات المعرفية لدى الأصحاء.