آيس كريم بنكهة المحار يثير الجدل في اليابان ويتصدر مواقع التواصل

طوكيو-سانا

أثارت حلوى غير تقليدية قدّمها أحد أكشاك الطعام في اليابان موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن جمعت بين الآيس كريم الحليبي وقطع من المحار الطازج المغطى بصلصة الصويا، في تركيبة وُصفت بأنها صادمة لحاسة التذوق ومثيرة للفضول في آن معاً.

وذكر موقع “نياتوراما” الأمريكي المتخصص بالأخبار الخفيفة والغرائب والمنوعات أمس السبت، أن كشك الطعام “ميشي نو إيكي يامادا”، الواقع على جانب أحد الطرق في محافظة إيواتي شمال اليابان، شهد إقبالاً متزايداً بعد تقديم هذه الحلوى غير المألوفة، التي تمزج بين الآيس كريم الحليبي ومحار طازج يُستخرج من خليج يامادا على ساحل المحيط الهادئ، مع إضافة صلصة صويا خاصة تمنحها طعماً مالحاً غير معتاد في الحلويات.

وأشار الموقع إلى أن صور ومقاطع الفيديو المتداولة للمنتج أثارت تفاعلاً واسعاً، إذ اعتبره البعض خروجاً عن المألوف في عالم الحلويات، فيما رآه آخرون تعبيراً عن التميز الياباني في ابتكار أطعمة غير تقليدية، لافتاً إلى أن سعر الحصة الواحدة يبلغ نحو 600 ين (ما يعادل 3.7 دولارات أمريكية)، ومن المتوقع استمرار تقديمه خلال موسم الصيف الحالي.

وتُعد منطقة سانريكو الساحلية، التي تقع فيها محافظة إيواتي، من المناطق الغنية بالثروات البحرية، حيث يشكل المحار أحد أبرز منتجاتها المحلية.