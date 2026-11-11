مباحثات يمنية كندية تناولت تطورات الأوضاع ‏في اليمن

عدن-سانا



بحثت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة هاتفياً ‏اليوم الثلاثاء، مع نظيرتها الكندية أنيتا أناند، مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وذكرت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته على ‏موقعها الرسمي، أن الوزيرة الزوبة تناولت خلال ‏مباحثاتها تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية، وتداعيات الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على مدينة تعز، مشيرة إلى أن استمرار إغلاق الطرق ونقص الوقود يعرقل وصول الغذاء والدواء ويفاقم معاناة السكان، ويهدد بتوقف خدمات حيوية في مستشفيات المدينة.



كما حذرت الوزيرة الزوبة من استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على المدنيين والمنشآت المدنية، وتداعيات تصعيدها على أمن اليمن واستقراره، ما يشكّل تهديداً للأمن الإقليمي وسلامة الملاحة الدولية.



من جانبها، جددت الوزيرة أناند دعم بلادها للحكومة اليمنية، والتزامها بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وصون أمن الملاحة وحريتها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ورفضها استهداف السفن التجارية، معربةً في الوقت نفسه عن حرص كندا على مواصلة دعم الجهود الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.



وكانت الوزيرة الزوبة بحثت أمس الإثنين في اتصال مماثل، مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ‏ميريانا سبوليا ريتش إيغر، تطورات الأوضاع الإنسانية ‏في اليمن، في ظل تصاعد انتهاكات ميليشيا الحوثي، ‏ولا سيما في مدينة تعز، وسبل تعزيز التعاون الإنساني ‏بين الحكومة اليمنية واللجنة الدولية.‏



ويأتي هذا الاتصال في ظل استمرار التداعيات ‏الإنسانية للحصار المفروض على مدينة تعز منذ ‏سنوات، وما يرافقه من قيود على حركة المدنيين ‏ووصول المساعدات والإمدادات الأساسية، إلى جانب ‏المخاوف المتزايدة على سلامة العاملين في المجال ‏الإنساني وموظفي المنظمات الدولية في اليمن.