الصالون الثقافي في حماة يناقش فرص العمل والتطوع ودور الشباب في صنع القرار

حماة-سانا

ناقشت فعالية الصالون الثقافي التي نظمتها مؤسسة شؤون الشباب في حماة، مساء اليوم، على مسرح مديرية الثقافة، واقع العمل الشبابي والتطوعي، وفرص دخول الشباب إلى سوق العمل، والتحديات التي تواجه مشاركتهم في صنع القرار، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية وأعضاء في مجلس الشعب ومؤسسات معنية بالشأن الشبابي.

وتضمنت الفعالية، التي أقيمت ضمن مبادرات نادي الحوار والصالون الثقافي، جلسة حوارية بعنوان “دور الشباب بين الفرص والتحديات”، بمشاركة عدد من الشباب وأعضاء في مجلس الشعب وممثلين عن مؤسستي شؤون الشباب والتنمية الإدارية ومؤسسة سند، تناولت فرص العمل المتاحة والكفاءات والمهارات المطلوبة لدخول سوق العمل، وآليات الاستفادة من فرص العمل التطوعي في المحافظة، إضافة إلى مناظرة شبابية بين فريقين بعنوان “العمل التطوعي بين الفرصة والاستغلال”، وركن تفاعلي بعنوان “شجرة المشكلات”.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير مؤسسة شؤون الشباب في حماة عبد الله الإسماعيل أن الفعالية تضمنت فقرتين، الأولى جلسة حوارية للإجابة عن تساؤلات الشباب المتعلقة بفرص العمل والعمل التطوعي ودورهم في المحافظة، والخروج بتوصيات تساعدهم على دخول سوق العمل، والثانية مناظرة بين فريقين بهدف ترسيخ ثقافة الحوار والتفاعل القائم على المعلومات الحقيقية والمدروسة.

من جهته، بيّن مدير المنطقة الوسطى في مؤسسة سند الشباب حازم الخطيب، أن اللقاء أتاح التواصل بين الشباب وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالتعيين وأعضاء مجلس الشعب، للتعرف على فرص العمل والكفاءات المطلوبة، وتحديد الثغرات ونقاط الضعف التي يمكن معالجتها، إلى جانب التعريف بثقافة العمل التطوعي ودورها في تأهيل الشباب للمشاركة في بناء سوريا الجديدة.

بدورها، أشارت عضو مجلس الشعب عن محافظة حماة نور عربو، إلى أن النقاش تناول التحديات التي تواجه الشباب في المشاركة الفعلية بصنع القرار وتأمين فرص العمل، ونقل همومهم إلى مجلس الشعب لمناقشتها ومعالجتها، إضافة إلى تعريفهم بالعمل البرلماني وآليات إصدار التشريعات.

وتندرج مبادرات نادي الحوار والصالون الثقافي ضمن أنشطة مؤسسة شؤون الشباب في حماة، بمشاركة شخصيات من مجالات الطب والقانون والعمل الإنساني والتنمية الإدارية وشؤون الشباب، لمناقشة قضايا ثقافية ومجتمعية وتبادل الخبرات والتجارب، وذلك ضمن جهود وزارة الثقافة ومديرياتها في إتاحة مساحات للحوار والمشاركة المجتمعية.