الرئيس الجزائري يبحث مع أمين عام جامعة الدول العربية مستجدات الأوضاع في المنطقة

الجزائر-سانا



بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال لقائه اليوم الثلاثاء الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، مستجدات الأوضاع في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن مباحثات الجانبين التي جرت في العاصمة الجزائرية تناولت سبل دعم الحلول السلمية للأزمات الراهنة في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز العمل العربي المشترك ضمن مظلة جامعة الدول العربية.



وفي تصريح صحفي له عقب اللقاء أكد فهمي، أنه ناقش مع الرئيس الجزائري تقييم الوضع الإقليمي والتحديات الموجودة أمام العالم العربي، وأهمية اتخاذ خطوات عملية لبناء كيان عربي مثمر ومتفاعل مع الأحداث يبني مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.



وأشار فهمي إلى أن الرئيس الجزائري أعرب عن استعداده لأن تكون الجزائر شريكاً رئيساً مع الجامعة العربية في السعي لتطوير الأوضاع العربية، خدمة لمصلحة جميع الدول العربية على أساس قواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول ومصالحها.



ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها فهمي إلى الجزائر منذ توليه منصبه، وبالتوازي مع مشاركته في أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة هناك.