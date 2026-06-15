أنستغرام تطلق اشتراكاً مدفوعاً بمزايا جديدة لتعزيز التفاعل وتخصيص المحتوى

واشنطن-سانا

أعلنت منصة «أنستغرام» إطلاق خدمة اشتراك مدفوعة جديدة تحمل اسم «Instagram Plus»، تتيح للمستخدمين الحصول على مزايا حصرية وأدوات إضافية للتخصيص وقياس التفاعل، مقابل رسم شهري يبلغ 3.99 دولارات، في خطوة تعكس توجه منصات التواصل الاجتماعي نحو توسيع خدماتها المدفوعة.

وذكر موقع “The Verge” التقني بداية الأسبوع الجاري، أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية شركة «ميتا» الهادفة إلى تنويع مصادر الإيرادات إلى جانب الإعلانات التقليدية، مع الإبقاء على جميع المزايا الأساسية للتطبيق متاحة مجاناً، بينما تستهدف الخدمة الجديدة المستخدمين النشطين وصناع المحتوى الراغبين في الاستفادة من أدوات أكثر تقدماً لإدارة حساباتهم.

وتوفر الخدمة عدداً من الميزات الجديدة، من بينها إمكانية معرفة عدد مرات إعادة مشاهدة القصص (Stories)، والبحث عن أسماء محددة ضمن قائمة المشاهدين، إضافة إلى تمديد مدة ظهور القصة إلى 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة، ما يمنح المستخدمين فرصة أوسع لمتابعة التفاعل مع المحتوى المنشور.

كما تشمل أدوات متقدمة لتخصيص الجمهور، عبر إنشاء قوائم متعددة لمشاركة القصص مع فئات مختلفة من المتابعين، إلى جانب ميزة «Story Spotlight» التي تمنح القصص أولوية أكبر في الظهور، فضلاً عن إضافة تفاعلات خاصة تحت اسم «Super Hearts» لتعزيز التواصل بين المستخدمين وصناع المحتوى.

وتتضمن «Instagram Plus» أيضاً خيارات إضافية لتخصيص الحسابات الشخصية، مثل تغيير أيقونة التطبيق، وتعديل أنماط الخطوط في السيرة الذاتية، وتثبيت عدد أكبر من المنشورات في الملف الشخصي، إضافة إلى إمكانية نشر المحتوى ضمن «Highlights» من دون ظهوره مباشرة في الخلاصة الرئيسية للمتابعين، بما يوفر مرونة أكبر في إدارة المحتوى وتنظيمه.

وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً متنامياً لدى شركات التكنولوجيا نحو طرح خدمات اشتراك مدفوعة بالتوازي مع النسخ المجانية، سعياً إلى تعزيز الإيرادات وتقديم مزايا إضافية تلبي احتياجات المستخدمين، في ظل المنافسة المتزايدة بين منصات التواصل الاجتماعي.