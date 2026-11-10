ضربات روسية تقطع الكهرباء عن ست مناطق أوكرانية

كييف-سانا
أعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الأوكرانية “أوكرينيرغو”، اليوم الثلاثاء، انقطاع التيار الكهربائي في ست مناطق جراء ضربات روسية استهدفت منشآت للطاقة والبنية التحتية.
وقالت الشركة في بيان عبر قناتها على تلغرام: إن الضربات الروسية الأخيرة استهدفت منشآت حيوية للطاقة في مناطق دنيبروبتروفسك ودونيتسك وكييف وسومي وخاركيف وتشيرنيغيف، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء فيها، مشيرة إلى أن فرق الصيانة تعمل على مدار الساعة لإصلاح الأضرار وإعادة التغذية الكهربائية.
وتكثف روسيا هجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ على شبكة الكهرباء الأوكرانية، مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر، ودخول البلاد شتاءً جديداً في ظل استمرار الحرب.
ووقعت الضربات الروسية، قبيل ساعات من بدء المحادثات بين مفاوضين روس وأوكرانيين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، برعاية أمريكية، وفي ظل اتهامات وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لموسكو بتكثيف استهداف منشآت الطاقة للضغط على كييف خلال المفاوضات، بالتزامن مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.
وكانت شركة الطاقة الأوكرانية “دي تي إي كيه” أعلنت أمس الإثنين انقطاع الكهرباء عن أكثر من 600 ألف شخص، فيما أفادت سلطات منطقة خاركيف بانقطاع التيار عن نحو 250 ألف مشترك، إثر استهداف منشأة للبنية التحتية الحيوية بطائرة مسيّرة روسية.