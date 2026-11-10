ضربات روسية تقطع الكهرباء عن ست مناطق أوكرانية

كييف-سانا‏

أعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الأوكرانية “أوكرينيرغو”، اليوم الثلاثاء، انقطاع ‏التيار الكهربائي في ست مناطق جراء ضربات روسية استهدفت منشآت للطاقة والبنية ‏التحتية.‏

وقالت الشركة في بيان عبر قناتها على تلغرام: إن الضربات الروسية الأخيرة استهدفت ‏منشآت حيوية للطاقة في مناطق دنيبروبتروفسك ودونيتسك وكييف وسومي وخاركيف ‏وتشيرنيغيف، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء فيها، مشيرة إلى أن فرق الصيانة تعمل ‏على مدار الساعة لإصلاح الأضرار وإعادة التغذية الكهربائية.‏

وتكثف روسيا هجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ على شبكة الكهرباء الأوكرانية، ‏مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر، ودخول البلاد شتاءً جديداً في ظل استمرار ‏الحرب.‏

ووقعت الضربات الروسية، قبيل ساعات من بدء المحادثات بين مفاوضين روس ‏وأوكرانيين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، برعاية أمريكية، وفي ظل اتهامات وجهها ‏الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لموسكو بتكثيف استهداف منشآت الطاقة ‏للضغط على كييف خلال المفاوضات، بالتزامن مع حلول فصل الشتاء وانخفاض ‏درجات الحرارة.‏

وكانت شركة الطاقة الأوكرانية “دي تي إي كيه” أعلنت أمس الإثنين انقطاع الكهرباء ‏عن أكثر من 600 ألف شخص، فيما أفادت سلطات منطقة خاركيف بانقطاع التيار ‏عن نحو 250 ألف مشترك، إثر استهداف منشأة للبنية التحتية الحيوية بطائرة مسيّرة ‏روسية.‏