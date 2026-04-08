دراسة: الإفراط في تناول الصوديوم يزيد خطر الإصابة بقصور القلب

واشنطن-سانا

حذرت دراسة علمية حديثة من أن الإفراط في تناول الصوديوم (ملح الطعام) قد يزيد من خطر الإصابة بقصور القلب، في ظل ارتباطه بتأثيرات سلبية على صحة الأوعية الدموية ووظيفة عضلة القلب.

ووفقاً لما أورده موقع “Science Alert” العلمي، أظهرت دراسة نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب (Journal of the American College of Cardiology)، أن تناول كميات مرتفعة من الصوديوم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة تصل إلى 15 بالمئة.

وبيّنت الدراسة، التي شملت أكثر من 25 ألف مشارك بمتوسط عمر 54 عاماً، أن استهلاك نحو 4200 ميليغرام من الصوديوم يومياً، مقارنة بالحد الموصى به البالغ 2300 ميليغرام، يسهم في رفع احتمالية الإصابة بالمرض.

وأشار الباحثون، وهم من مركز فاندربيلت الطبي الجامعي في الولايات المتحدة، إلى أن زيادة استهلاك الصوديوم بمقدار 1000 ميليغرام يومياً ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة تزيد على 8 بالمئة، بغض النظر عن عوامل أخرى مثل النظام الغذائي أو النشاط البدني.

كما أوضحت النتائج أن تقليل استهلاك الملح يمكن أن يسهم في خفض معدلات الإصابة بقصور القلب، ما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة، ويحد من الأعباء الصحية المرتبطة بهذا المرض.

ويُعد قصور القلب من الحالات التي يفقد فيها القلب قدرته على ضخ الدم بكفاءة، وغالباً ما يرتبط بعوامل خطر قابلة للتعديل، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة، ما يشير إلى أهمية تبني أنماط غذائية صحية للوقاية منه.