باحثون صينيون يطورون أداة ذكية لتشخيص أسباب الشخير

بكين-سانا

طوّر باحثون من جامعة ووهان الصينية نموذجاً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد موقع انسداد مجرى الهواء العلوي المسبب للشخير أثناء النوم، في خطوة قد تسهم في تحسين تشخيص اضطرابات النوم واختيار العلاج المناسب للمرضى بدقة أكبر، من دون الحاجة إلى إجراءات تشخيصية معقدة.

وذكر موقع News-Medical المتخصص في الأخبار الطبية بداية الأسبوع الجاري أن الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة Scientific Reports العلمية المحكمة، كشفت عن تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي قادر على تحليل أصوات الشخير وتحديد موقع انسداد مجرى الهواء بدقة.

وأوضح الباحثون أن الشخير يحدث نتيجة اهتزاز الأنسجة الرخوة في مجرى الهواء العلوي بسبب تضيق الممر الهوائي أو انسداده جزئياً أثناء النوم، وقد ينتج عن مناطق مختلفة، مثل الحنك الرخو أو قاعدة اللسان أو لسان المزمار أو الجدران الجانبية للحلق.

وبيّن الفريق أن النموذج الجديد يحول تسجيلات الشخير إلى صور تمثل الخصائص الصوتية للترددات، ثم يحللها باستخدام شبكات عصبية مدربة للكشف عن الأنماط المرتبطة بمواقع الانسداد المختلفة، ما يتيح تحديد مصدر المشكلة بدقة حتى عند توفر عدد محدود من التسجيلات الصوتية.

وأشار الباحثون إلى أن معرفة موقع الانسداد تعد عاملاً أساسياً في علاج حالات الشخير المزمن وانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، إذ تساعد الأطباء على اختيار التدخل العلاجي الأنسب لكل حالة، في وقت تعتمد فيه الطرق التقليدية غالباً على فحوصات داخلية أو دراسات نوم متخصصة قد تكون مكلفة أو غير متاحة على نطاق واسع.

وأكد الفريق أن التقنية الجديدة ما زالت في مراحل البحث والتطوير، وتحتاج إلى مزيد من الاختبارات على أعداد أكبر من المرضى قبل استخدامها بشكل واسع في المراكز الطبية، موضحاً أن الهدف هو تطوير أداة تشخيصية بسيطة وغير جراحية تساعد أطباء طب النوم والأنف والأذن والحنجرة على تقييم الحالات بسرعة ودقة أكبر.

ويمثل توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل أصوات الشخير خطوة واعدة لتحسين تشخيص اضطرابات النوم، ولا سيما أن بعض حالات الشخير قد تكون مؤشراً على انقطاع النفس أثناء النوم، وهي حالة ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ومضاعفات صحية أخرى.