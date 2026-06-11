يوتيوب توسّع ميزة المراسلة داخل التطبيق لتعزيز التواصل بين المستخدمين

واشنطن-سانا

أعلنت منصة «يوتيوب» عن توسيع نطاق ميزة المراسلة داخل التطبيق، ضمن تحديث جديد يهدف إلى تعزيز التواصل بين المستخدمين حول مقاطع الفيديو المختلفة دون الحاجة إلى مغادرة المنصة.

وذكرت المنصة، عبر موقعها الرسمي أول أمس، أن هذا التحديث جاء عقب مرحلة اختبار بدأت في تشرين الثاني 2025 في عدد من الدول الأوروبية، قبل أن يتم الإعلان عن الإطلاق والتوسّع الرسمي للميزة في حزيران 2026 عبر التحديثات الرسمية والمدونة التقنية التابعة ليوتيوب، وذلك في إطار خطط الشركة المالكة «غوغل» لتطوير أدوات التفاعل داخل التطبيق.

وأوضحت يوتيوب أن الميزة الجديدة تضيف أيقونة مخصصة للمراسلة في الزاوية العلوية من التطبيق، ما يتيح للمستخدمين مشاركة مقاطع الفيديو، ومقاطع «Shorts»، والبثوث المباشرة، إضافة إلى إجراء محادثات فردية بين المستخدمين.

وبيّنت المنصة أن نظام المراسلة يعتمد على آلية الدعوات الخاصة، حيث لا يمكن بدء المحادثة إلا عبر رابط دعوة يُرسل من خلال تطبيق خارجي، وتكون صلاحيته سبعة أيام، بما يضمن حصر التواصل بين مستخدمين معروفين مسبقاً.

وأضافت: إن قبول الدعوة يتيح للمستخدمين تفعيل المحادثة أو تأجيلها، مع التركيز على تسهيل مشاركة المحتوى المرئي ومناقشته داخل التطبيق.

وأشارت إلى أن الخدمة تتيح مشاركة روابط الفيديوهات غير المُدرجة (Unlisted)، في حين لا تدعم مشاركة المقاطع الخاصة، مع خضوع جميع الرسائل لإرشادات المجتمع الخاصة بالمنصة، وإمكانية حذف الرسائل وحظر المستخدمين والإبلاغ عن المحادثات عند الحاجة.

كما أكدت يوتيوب أن الميزة متاحة حصراً للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، مع إرسال إشعارات فورية عند تلقي الرسائل، وإتاحة الوصول إلى جهات الاتصال مباشرة من قائمة المشاركة داخل الفيديو.

وكانت المنصة قد بدأت اختبار هذه الميزة في تشرين الثاني 2025، قبل أن تعلن رسمياً عن توسيع نطاقها في حزيران 2026 لتشمل أسواقاً جديدة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وسنغافورة، على أن يتم تعميمها تدريجياً على مزيد من الدول لاحقاً.