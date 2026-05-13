دراسة علمية تؤكد دور المشي اليومي في الحد من استعادة الوزن بعد الحميات الغذائية

أظهرت دراسة علمية حديثة أن المشي اليومي قد يسهم في تقليل احتمالات استعادة الوزن بعد اتباع الحميات الغذائية، في ظل التحديات المرتبطة بالحفاظ على الوزن المفقود على المدى الطويل.

وأوضحت الدراسة التي قادها البروفيسور ماروان الغوش من جامعة مودينا وريجيو إميليا الإيطالية، ونُشرت في مجلة International Journal of Environmental Research and Public Health (المجلة الدولية لأبحاث البيئة والصحة العامة)، وعُرضت نتائجها خلال المؤتمر الأوروبي للسمنة 2026 في إسطنبول، ونقلتها منصة MedicalXpress الطبية اليوم الأربعاء، أن المشي بمعدل يقارب 8500 خطوة يومياً قد يساعد في الحفاظ على استقرار الوزن بعد الحمية الغذائية.

وبينت الدراسة أن التحليل اعتمد على مراجعة منهجية وبيانات مستخلصة من 14 تجربة سريرية محكومة شملت آلاف المشاركين البالغين من عدة دول، بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا واليابان، حيث جرى تقييم تأثير برامج تعديل نمط الحياة، مقارنةً بالحمية الغذائية وحدها.

وأشارت النتائج إلى أن التحدي الأكبر في علاج السمنة لا يقتصر على فقدان الوزن، بل يتمثل في الحفاظ عليه ومنع استعادته، إذ تُظهر البيانات أن نحو 80 بالمئة من الأشخاص الذين يفقدون الوزن يستعيدون جزءاً منه أو كله خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

ولفتت الدراسة إلى أن النشاط البدني المنتظم، ولا سيما المشي اليومي، يشكل عاملاً مساعداً مهماً في تعزيز فرص تثبيت الوزن بعد الحمية، ضمن منظومة متكاملة تشمل التغذية المتوازنة وتعديل نمط الحياة.

وتؤكد نتائج مثل هذه الدراسات أن اعتماد المشي اليومي كجزء من نمط الحياة قد يسهم في تعزيز فرص الحفاظ على الوزن بعد الحميات الغذائية، بما يبرز أهمية النشاط البدني المنتظم إلى جانب التغذية المتوازنة في الحد من استعادة الوزن ودعم الصحة العامة على المدى الطويل.