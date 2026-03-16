ابتكار روسي قد يوفر بديلاً أقل تكلفة لزراعة الأسنان

موسكو-سانا

طوّر علماء في جامعة بينزا الحكومية الروسية وتداً معدنياً مبتكراً يمكن أن يشكل بديلاً أقل تكلفة لبعض عمليات زراعة الأسنان، ولا سيما للمرضى الذين تحول ظروفهم الصحية، دون إجراء هذه العمليات.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم، أوضحت الجامعة أن التصميم الجديد يتضمن منصة إضافية تزيد من مساحة الارتكاز داخل السن، ما يساعد على توزيع ضغط المضغ بشكل متوازن ويحد من هبوط الحشوة، الأمر الذي قد يسهم في إطالة عمر السن المعالج إلى نحو عشر سنوات، مع تقليل مدة العلاج وخفض تكلفته إلى النصف تقريباً.

وبيّنت الباحثة في الجامعة إيكاترينا كوستريغينا أن هذا النوع من الأوتاد يُستخدم في الأسنان التي أزيل منها العصب سابقاً، حيث يُثبَّت داخل قناة الجذر لتوزيع الضغط بصورة متساوية، مشيرةً إلى أن إضافة المنصة الجديدة تساعد على حماية جدار السن وتقليل المضاعفات المحتملة المرتبطة باستخدام الأوتاد التقليدية.

وأكدت نتائج النمذجة الحاسوبية فعالية التصميم على الأسنان أحادية ومتعددة الجذور، كما حصل الابتكار على براءة اختراع، ويُتوقع أن يكون مفيداً بشكل خاص للمرضى الذين يعانون نقصاً في عظم الفك السنخي أو بعض الحالات المرضية التي قد تمنع إجراء زراعة الأسنان التقليدية.

وتُعد زراعة الأسنان من أكثر الوسائل انتشاراً لتعويض الأسنان المفقودة، إلا أن تكلفتها المرتفعة وبعض الحالات الصحية، مثل ضعف عظم الفك أو الأمراض المزمنة، قد تحدّ من إمكانية اللجوء إليها.