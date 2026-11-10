باكستان تدعو إلى وقف التصعيد بين روسيا وأوكرانيا واستئناف الحوار

نيويورك-سانا

دعت باكستان إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، واستئناف الحوار بينهما للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة ودائمة، محذرة من تداعيات استمرار الحرب على المدنيين والبنية التحتية والأمن الغذائي والطاقة، ولا سيما في الدول النامية.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الثلاثاء أن المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، سيد حيدر علي شاه، أعرب خلال مشاركته في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، عن القلق البالغ إزاء تصاعد القتال وما ينجم عنه من أضرار على المدنيين والمنشآت المدنية، مشدداً على ضرورة التوصل إلى وقف فوري وفعّال لإطلاق النار، وتهيئة الظروف للتوصل إلى تسوية سياسية سلمية ومقبولة من الجانبين.

وأكد أن السعي إلى حسم الصراع بالوسائل العسكرية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وإطالة أمد معاناة المتضررين من الحرب، مشيراً إلى أن التداعيات الإنسانية المتواصلة، إلى جانب الاضطرابات المتلاحقة في أسواق الغذاء والطاقة العالمية، تلحق أضراراً غير متناسبة بالدول النامية، بما يتجاوز نطاق الصراع في أوروبا.

ورحّب المندوب الباكستاني بعقد اجتماعات دبلوماسية على مستوى الخبراء والمسؤولين المعنيين بين روسيا وأوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مؤكداً ضرورة الانخراط بجدية في حوار منظم وبنّاء، مشيراً إلى أن أي سلام يجب أن يستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويراعي المطالب الأمنية المشروعة لجميع الأطراف.

وانطلقت في وقت سابق اليوم جولة جديدة من ‌‏المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ‏بوساطة أمريكية، في أول لقاء مباشر بين وفدي البلدين منذ شباط ‌‏الماضي، وسط ‏مساعٍ أمريكية لدفع الطرفين نحو تسوية تنهي الحرب، وخلافات مستمرة بشأن ‌‏‌‏الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب.‏