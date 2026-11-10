مباحثات سورية مع البنك الإسلامي للتنمية لتحديد إطار المشاركة القطرية للأعوام 2027–2031

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي قتيبة قاديش اليوم الثلاثاء، مع بعثة موسعة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إطار المشاركة القطرية في سوريا للأعوام (2027–2031).

وتناول اللقاء تحديد أولويات التعاون ومشاريع التعافي والتنمية، مع التركيز على الاستجابة الطارئة، والصحة، والأمن الغذائي، والطاقة، والبنية التحتية، والمياه، والتحول الرقمي.

كما تطرق الجانبان إلى سبل دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التنسيق مع أطر التعاون للبنك الإسلامي بهدف توحيد الجهود وتوجيه التمويلات نحو الأولويات الوطنية.

وكان قاديش التقى في السابع من الشهر الجاري مستشارة ‏الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دورا كاتوتي، وذلك في ‏قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، وبحث معها تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة التفاهمات ‏التي جرى التوصل إليها خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى دمشق.‏