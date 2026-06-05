أنثروبيك تدعو لوقف تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي مؤقتاً قبل خروجها عن سيطرة الإنسان

نيويورك-سانا

اقترحت شركة أنثروبيك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وقفاً مؤقتاً لتطوير أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع ظهور مؤشرات على إمكانية خروج أحدث النماذج عن سيطرة الإنسان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً، وتقف وراء نموذج “كلود” قولها في تقرير أمس الخميس: “إنّ تباطؤاً عالمياً في تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم “سيكون على الأرجح أمراً إيجابياً”، محذّرة من أنه في حال توقفت شركة واحدة فقط، فسيتسابق المنافسون لتجاوزها.

وأضافت: إنّ تحقيق وقف فعلي في الوقت نفسه يتطلب موافقة العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى في دول متعددة، ولا سيما الولايات المتحدة والصين، وفقا لقواعد يمكن للجميع التحقق منها.

وأوضحت أنثروبيك أنّ الذكاء الاصطناعي يعمل على تسريع تطوير نفسه بشكل كبير، وهذا التسارع قد يؤدي في النهاية إلى ما يسميه الباحثون “التحسين الذاتي المتكرر”، بحيث يصبح قادراً على تعليم نفسه بنفسه دون مساعدة بشرية كبيرة، محذّرة من أنّ “الأدلة تشير إلى أن الدور البشري يتقلص في كل خطوة من خطواتِ عملية تطوير الذكاء الاصطناعي”.

وقارنت أنثروبيك المشكلة بمعاهدات الحد من الأسلحة النووية، لكنها قالت: إن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بسرية أسهل بكثير من إخفاء الصواريخ، وإغراء الاستمرار في الخفاء سيكون هائلاً، مشيرة إلى أنها تخطط لجمع مسؤولين حكوميين وعلماء وشركات ذكاء اصطناعي متنافسة في الأشهر المقبلة، لمعرفة كيفية إنشاء مثل هذا النظام.

وواجهت الشركة معارضة من جهات أخرى في القطاع ومسؤولين في البيت الأبيض يعتبرون أنّ تركيزها على أسوأ السيناريوهات يحمل مبالغة في تقدير المخاطر، مع اتهامها باتباع استراتيجية لإبطاء المنافسين تحت غطاء إثارة المخاوف.

ومع ذلك أقر البيت الأبيض نموذج “ميثوس” الخاص بشركة أنثروبيك والذي لم يُطرح أمام الجمهور بعد، بسبب قدراته في مجال الأمن السيبراني واختراق أقوى الأنظمة الإلكترونية، ويستخدم حالياً في عدد محدود من المؤسسات.