اكتشاف نوع جديد من الثعابين في محمية طبيعية جنوب الصين

بكين-سانا

تمكن باحثون صينيون من تحديد نوع جديد من الثعابين في منطقة قوانغشي جنوب الصين، يتميز بآلية دفاعية فريدة تعتمد على استخدام ذيله لمحاكاة رأس ثانٍ، في سلوك يُعتقد أنه يساعده على ردع المفترسات.

ونقلت وكالة شينخوا في تقرير حديث عن فريق بحثي من متحف التاريخ الطبيعي في قوانغشي ومجموعات علمية أخرى أن هذا الاكتشاف، الذي نُشرت تفاصيله في مجلة “علم الحيوان وتطوره”، جاء ضمن مسح موسع للتنوع البيولوجي في محمية هوابينغ الطبيعية الوطنية.

ويبلغ طول الثعبان، الذي أُطلق عليه اسم “ثعبان قصب قوانغشي”، أكثر بقليل من 20 سنتيمتراً، ويتميز بجسم نحيل بني اللون، مع سبعة خطوط داكنة متقطعة على الظهر، إضافة إلى صبغات داكنة عند أطراف الحراشف تمنحه مظهراً شبكياً واضحاً.

ويشير الباحثون إلى أن هذا النوع يُرجح أنه ليلي شبه حفّار، يقضي معظم وقته مختبئاً بين أوراق الشجر المتساقطة والتربة المتحللة وشقوق الصخور، حيث عُثر عليه في غابات الأوراق العريضة على ارتفاع نحو 760 متراً فوق سطح البحر، ويتغذى على ديدان الأرض ويرقات الحشرات الرخوة.

وعلى الرغم من مظهره الدفاعي اللافت، وصفه العلماء بأنه هادئ وغير سام وغير عدواني، لافتين إلى أن أبرز سلوكياته تتمثل في التفافه على شكل الرقم ثمانية، أو رفع ذيله المدبب والمستدير عند الشعور بالخطر، ليبدو وكأنه رأس إضافي، وهي خاصية أكسبته وصف “الثعبان ذي الرأسين”.

ويعد هذا الاكتشاف الثاني المهم في محمية هوابينغ الطبيعية خلال العام الجاري، بعد العثور على نوع جديد من “ضفدع هوابينغ لأوراق الشجر” المعروف علمياً باسم “ليبتوبراشيلا كاثايا”، في وقت سابق من عام 2026.