الجمعة 6 نوفمبر 2026 — دمشق
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قلعة “قلعة فخر الدين المعني” .. تحفة معمارية عسكرية في قلب الصحراء السورية

قائمة الصور 1/7
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لقطات تعكس نبض الحياة.. أسواق حمص قبل عيد الفطر المبارك
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لقطات من موقع الانفجار بمنطقة المطاحن في بلدة سبينة بريف دمشق
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