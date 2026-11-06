قلعة “قلعة فخر الدين المعني” .. تحفة معمارية عسكرية في قلب الصحراء السورية تاريخ النشر: 2026/11/06 8:50 مساءً اخر تحديث: 2026/11/06 8:50 مساءً default default default default default default default قائمة الصور 1/7 بلدة سلمى… ازدياد أعداد الزوار ومؤشرات على التعافي بالصور… انتشار كثيف لعناصر إدارة الأمن العام في اللاذقية ضمن حملة تمشيط تهدف لضبط الأمن والاستقرار لقطات تعكس نبض الحياة.. أسواق حمص قبل عيد الفطر المبارك أول أيام عيد الفطر في مدينة حلب لقطات من موقع الانفجار بمنطقة المطاحن في بلدة سبينة بريف دمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:قلعة فخر الدين المعني مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دوريات أمن الطرق في البادية السورية تساند المسافرين وتعزز السلامة المرورية وفاة شخص وإصابة 18 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ ٢4 ساعة الماضية مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك 3 نماذج.. كيف تتعامل الدول العربية مع تجنيس أبناء المواطنات؟ انطلاق فعاليات المؤتمر السوري للأشعة 2026 في المشفى الجامعي بدمشق سوريا ومصر تبحثان تطوير التعاون في قطاع السكك الحديدية آخر الأخبار محلياتالمحافظاتحمصخدمات معالجة أضرار السيول على بعض طرق ريف حمص الشرقي محليات اتحاد الحرفيين لـ سانا: دعم الحرفيين العائدين وتوفير التمويل لإعادة إطلاق ورشاتهم 7 صور قلعة “قلعة فخر الدين المعني” .. تحفة معمارية عسكرية في قلب الصحراء السورية