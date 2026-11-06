اتحاد الحرفيين لـ سانا: دعم الحرفيين العائدين وتوفير التمويل لإعادة إطلاق ورشاتهم

دمشق-سانا

يعمل الاتحاد العام للحرفيين في سوريا على توسيع برامجه وخدماته لدعم الحرفيين، ولا سيما العائدين إلى البلاد بعد سنوات من التهجير، ومساعدتهم على استعادة نشاطهم المهني، وتجاوز الصعوبات التي خلفتها سنوات الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري، بما يسهم في تنشيط القطاع الحرفي والحفاظ على المهن التقليدية والتراثية.

وأوضح رئيس اتحاد الحرفيين في دمشق وريفها والقنيطرة محمد خالد التركماني في تصريح لـ سانا، أن شريحة واسعة من الحرفيين واجهت تحديات كبيرة سببتها ممارسات النظام البائد خلال الثورة السورية، أبرزها تهدم الورشات وفقدان أماكن العمل، وضعف الإمكانات المادية والسيولة اللازمة لإعادة إطلاق مشاريعهم، فضلاً عن تراجع الخبرات ونقص التدريب وعدم مواكبة التطورات التي شهدتها المهن والحرف خلال فترة التهجير.

توفير حلول تمويلية وإنشاء مراكز تدريب

أشار التركماني إلى أن الاتحاد يعمل على توفير حلول تمويلية تساعد الحرفيين على استعادة أعمالهم، من خلال مذكرات تفاهم مع عدد من المصارف الإسلامية، تتيح تقديم قروض للحرفيين وفق صيغ تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بضمانة الشهادة الحرفية دون اشتراط ضمانات عقارية أو عينية، الأمر الذي يخفف الأعباء عن الحرفيين الذين لا يمتلكون رأس مال أو ضمانات كافية لإعادة افتتاح ورشاتهم.

وبين التركماني أن الاتحاد بدأ العمل على إنشاء مراكز تدريب حرفية لتأهيل الحرفيين ورفع مستوى خبراتهم، بهدف تعويض النقص الذي أصاب الخبرات المهنية خلال سنوات التهجير، ومساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة ومواكبة التطورات في مجالات عملهم.

تبسيط إجراءات الانتساب وإعادة هيكلة الجمعيات الحرفية

لفت التركماني إلى أن الاتحاد عمل على تبسيط إجراءات الانتساب والتسجيل وتخفيض الرسوم، ولا سيما بالنسبة للحرفيين العائدين الذين فقدوا ورشاتهم وممتلكاتهم، إضافة إلى متابعة قضاياهم لدى الجهات المعنية، بما فيها معالجة التكليفات الضريبية المترتبة على ورشات أغلقت أو تهدمت بسبب الحرب رغم توقف أصحابها عن العمل.

وأوضح التركماني أن الاتحاد العام للحرفيين في سوريا، يعمل على إعادة هيكلة تنظيمه والجمعيات الحرفية التابعة له، بما يتناسب مع متطلبات مرحلة إعادة البناء، ومتابعة حقوق الحرفيين في المناطق الحرفية، من خلال تعاميم تضمن عودة الذين فقدوا محالهم بسبب التهجير إلى مواقعهم، مع الاحتفاظ بحقوقهم وأفضلياتهم السابقة.

إحياء الحرف التقليدية

أكد التركماني اهتمام الاتحاد بإحياء الحرف التقليدية المهددة بالاندثار، ومنها نفخ الزجاج والتطعيم والنحاسيات والمنتجات الجلدية اليدوية، مشيراً إلى إنشاء فرن زجاجي على نفقة الاتحاد، ضمن فعاليات الدورة الـ 63 من معرض دمشق الدولي، والعمل على تنظيم دورات تدريبية لتعليم هذه الحرفة، فضلاً عن إجراء إحصاء للحرف المهددة بالاندثار وتعزيز فرص تسويق منتجاتها.

وبيّن التركماني أن الاتحاد يسعى إلى تنشيط سوق الحرف التقليدية في دمشق ليكون مركزاً للعرض والبيع والشراء ومزاراً للمهتمين بالتراث، مشدداً على أن أبواب الاتحاد مفتوحة أمام الحرفيين العائدين لمساعدتهم في إيجاد ورشات وفرص عمل وشراكات مهنية، بما يمكّنهم من استعادة نشاطهم والإسهام في إعادة بناء القطاع الحرفي.

يذكر أن الاتحاد العام للحرفيين تأسس عام 1969، ويضم الحرفيين المنتجين وأصحاب حرف الخدمات، بهدف إشراكهم في بناء المجتمع، وتنظيم الإنتاج والخدمات، والعمل على زيادتهما وتطويرهما.









