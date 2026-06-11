دراسة: ظروف الطفولة الصعبة تؤثر في القدرات المعرفية والثقة في مرحلة البلوغ

لندن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن الحرمان وظروف الطفولة الصعبة، قد تؤثر بشكل مباشر في القدرات المعرفية ومستويات الثقة بالآخرين في مرحلة البلوغ، ما يعكس الدور العميق للبيئة الاجتماعية المبكرة في تشكيل السلوك الإنساني لاحقاً.

ونقلت منصة «EurekAlert!» التابعة للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS) أمس الأربعاء عن دراسة منشورة في مجلة «Personality and Social Psychology Bulletin»، أن الباحث البريطاني البروفيسور كريس داوسون من جامعة باث، قاد فريقاً بحثياً اعتمد على تحليل بيانات أكثر من 24 ألف شخص في المملكة المتحدة، بهدف دراسة العلاقة بين ظروف الطفولة والتطورين المعرفي والاجتماعي في مراحل لاحقة من الحياة.

وأوضحت الدراسة أن الحرمان في الطفولة، بما يشمل العيش في أسر غير مستقرة أو أحادية الوالد أو في دور رعاية، إضافة إلى انخفاض المستوى التعليمي أو الاقتصادي للأسرة، يرتبط بانخفاض القدرات المعرفية، وتراجع مستويات الثقة الاجتماعية في مرحلة البلوغ.

وبيّنت النتائج أن العلاقة بين القدرات المعرفية والثقة بالآخرين تكون أقوى لدى الأفراد الذين نشأوا في بيئات مستقرة وداعمة، بينما تضعف هذه العلاقة بشكل ملحوظ لدى من تعرضوا لظروف حرمان مبكر.

وأشار الباحثون إلى أن ما يُعرف بـ«تأثير ماثيو» يفسر هذا التفاوت، إذ يكتسب الأفراد الذين يتمتعون بظروف أفضل في بداية حياتهم مهارات معرفية أعلى، ويستفيدون منها بشكل أكبر في حياتهم الاجتماعية والمهنية لاحقاً.

كما أظهرت الدراسة أن الشدائد المبكرة قد تترك آثاراً طويلة الأمد من التوتر والقلق، ما يحد من قدرة الأفراد على توظيف قدراتهم المعرفية في بناء الثقة والعلاقات الاجتماعية.

وختم الباحثون بأن معالجة عدم المساواة لا تقتصر على التعليم أو الدخل فقط، بل تشمل أيضاً البيئات العاطفية والاجتماعية في مرحلة الطفولة، مؤكدين أن توفير بيئات مستقرة وآمنة للأطفال عامل أساسي في تعزيز فرص النجاح والاندماج الاجتماعي مستقبلاً.

وتؤكد مثل هذه الدراسات أهمية البيئة المبكرة في تشكيل القدرات المعرفية والاجتماعية للإنسان في مرحلة البلوغ.