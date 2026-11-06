معالجة أضرار السيول على بعض طرق ريف حمص الشرقي

حمص-سانا



تواصل الورشات الفنية في فرع المؤسسة العامة للبناء والتشييد بمحافظة حمص العمل على إصلاح التكهفات والحفر التي أحدثتها السيول في بعض طرق مناطق السخنة والقريتين والسبع بيار، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وأثرت في حركة المرور، ولا سيما مرور الشاحنات.



وأوضح المهندس أحمد السلومي من المؤسسة، في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الأمطار والسيول تسببت بانسداد بعض العبّارات الطرقية، ما أدى إلى حدوث تكهفات في جسم الطريق وتشكّل حفر أعاقت حركة المرور وصعّبت مرور الشاحنات.

وبين السلومي أن الورشات عالجت التكهفات عند مفرق القريتين على امتداد 60 متراً وبعرض ثلاثة أمتار، كما أنجزت إصلاح الأضرار على طريق السبع بيار بطول 100 متر وعرض ثلاثة أمتار.



وأشار السلومي إلى أن الحد من تكرار الأضرار يتطلب صيانة دورية وشاملة للعبّارات الطرقية وتعزيلها باستمرار، إلى جانب إصلاح الحفر والتشققات التي تظهر على الطرق، ولا سيما الناجمة عن حركة الشاحنات.

صعوبات على الطرق

من جانبه، دعا السائق أحمد سلطان، العامل على خط دير الزور – الحسكة – دمشق، إلى الإسراع في إزالة الأضرار والحفر، مؤكداً أن السيول أثرت في حركة السفر وتسببت بصعوبات ومخاطر أمام المركبات.



وأشاد سلطان بتدخل عناصر أمن الطرق ومساعدتهم للسائقين عند تعطل مركباتهم، معرباً عن أمله في تكثيف أعمال الصيانة والاهتمام بالطريق بما يضمن سلامة المسافرين وانسيابية المرور.



وتسببت الأمطار والسيول التي شهدتها مناطق من ريف حمص الشرقي نهاية شهر تشرين الأول الماضي بأضرار في عدد من الطرق والعبارات المائية، ما استدعى تدخل الجهات الخدمية لإصلاح المقاطع المتضررة والحد من مخاطرها على حركة المرور.



