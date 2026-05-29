علماء يكتشفون تنظيماً رياضياً خفياً داخل أوراق النباتات

واشنطن-سانا

كشف علماء من مختبر كولد سبرينغ هاربور الأمريكي المتخصص في مجالات الوراثة، والسرطان، والبيولوجيا الجزيئية، أن أوراق نبات “المال الصيني تحتوي” على نمط هندسي رياضي دقيق يتكوّن بشكل طبيعي، يُعرف باسم مخطط فورونوي، وهو نظام رياضي يُستخدم عادةً في مجالات مثل تخطيط المدن وعلوم الحاسوب وتصميم الشبكات.

ووفق ما نقل موقع Siencedaily العلمي أول أمس، أشار العلماء إلى أن هذا النمط يظهر داخل الأوراق، من خلال توزيع المسام الدقيقة والعروق المتشابكة بطريقة منظمة تشبه الحلول الرياضية لمشكلات المسافات، رغم أن النبات لا يمتلك أي قدرة على القياس أو التخطيط، بل يعتمد على تفاعلات بيولوجية محلية لإنتاج هذا الشكل المعقد.

وتمكن الباحثون من تتبع هذا التنظيم الهندسي داخل أوراق النبات وربطه بآلية نمو طبيعية تعمل كـ”خوارزمية” بيولوجية غير واعية.

ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على قدرة الكائنات الحية على إنتاج أنظمة دقيقة ومنظمة دون تخطيط مسبق، حيث تتقاطع مبادئ الرياضيات مع علم الأحياء في تشكيل بنية الورقة النباتية، ما يفتح المجال لفهم أعمق لكيفية تنظيم الطبيعة لبنيتها الداخلية.