ميزة جديدة في “Google Meet” تسمح بالدخول إلى الاجتماعات عبر المتصفح مباشرة

photo 2026 06 25 11 10 15 ميزة جديدة في “Google Meet” تسمح بالدخول إلى الاجتماعات عبر المتصفح مباشرة

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل عن تحديث جديد لخدمة “Google Meet” يتيح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد الانضمام إلى الاجتماعات مباشرة عبر المتصفح، دون الحاجة إلى تثبيت التطبيق أو تسجيل الدخول بحساب غوغل.

وذكر موقع “9to5Google” التقني أول أمس أن التحديث الجديد يتيح للمستخدمين الدخول إلى اجتماعات “Meet” من خلال متصفح “Safari” بمجرد الضغط على رابط الدعوة، حيث يتم توجيههم تلقائياً إلى المتصفح في حال عدم وجود تطبيقات غوغل على أجهزتهم.

كما أصبح بإمكان المستخدمين الانضمام إلى الاجتماعات من دون امتلاك حساب غوغل، وذلك عبر إدخال الاسم وإرسال طلب الانضمام، ما يسهم في تسهيل الوصول إلى الاجتماعات وتسريع إجراءات المشاركة، ولا سيما بالنسبة للأشخاص الذين لا يستخدمون خدمات غوغل بشكل منتظم.

ويأتي هذا التحديث بعد أن كان الانضمام إلى اجتماعات “Meet” على أجهزة آبل يتطلب في كثير من الحالات تثبيت تطبيق “Meet” أو تطبيق “Gmail”، الأمر الذي كان يضيف خطوات إضافية أمام المستخدمين.

وأوضحت غوغل أن طرح الميزة بدأ تدريجياً للمستخدمين حول العالم، وقد يستغرق بعض الوقت قبل أن تصبح متاحة على جميع الأجهزة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الشركة الرامية إلى تبسيط تجربة الاجتماعات المرئية وتوسيع إمكانية الوصول إلى خدمة “Meet” عبر مختلف الأجهزة والمنصات، من دون الحاجة إلى تنزيل تطبيقات إضافية.

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