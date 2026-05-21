بين الخط والذاكرة.. دراسة تكشف إشارات خفية في الكتابة اليدوية لدى كبار السن

لشبونة-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن أنماط الكتابة اليدوية لدى كبار السن قد تحمل مؤشرات مرتبطة بالتدهور المعرفي، ما قد يفتح المجال أمام استخدامها كأداة مساعدة في الكشف المبكر عن بعض الاضطرابات الإدراكية.

ووفق ما أورده موقع”Medical Xpress” اليوم الخميس نقلاً عن مجلة “Frontiers in Human Neuroscience” العلمية، اعتمدت الدراسة التي أجرتها الباحثة الرئيسية الدكتورة آنا ريتا ماتياس من جامعة إيفورا في البرتغال، على تحليل خصائص الكتابة اليدوية لدى كبار السن، لدراسة العلاقة بين سرعة الكتابة وتنظيمها الحركي ومستويات القدرات الإدراكية.

وشملت الدراسة 58 مشاركاً تتراوح أعمارهم بين 62 و92 عاماً من المقيمين في دور رعاية المسنين، بينهم 38 شخصاً شُخّصوا مسبقاً بضعف إدراكي، حيث طُلب منهم تنفيذ مهام كتابية باستخدام قلم رقمي تضمنت رسم خطوط ونقاط، إضافة إلى نسخ وكتابة جمل بدرجات صعوبة متفاوتة.

وأظهرت النتائج أن المهام البسيطة المرتبطة بالتحكم الحركي لم تُظهر فروقاً واضحة بين المجموعات، في حين ساعدت مهام الإملاء الأكثر تعقيداً في الكشف عن اختلافات ملحوظة، نتيجة ارتباطها بعمليات ذهنية متعددة تشمل الذاكرة العاملة ومعالجة اللغة والتنسيق الحركي.

وأشارت الباحثة الرئيسية إلى أن الكتابة اليدوية لا تُعد مجرد نشاط حركي، بل تعكس آليات عمل الدماغ، حيث يؤدي تراجع الوظائف المعرفية إلى بطء الكتابة وضعف التنظيم والتنسيق.

كما أوضحت أن بعض سمات الكتابة، مثل توقيت البدء ومدة الأداء ومستوى التنظيم، قد تكون مؤشرات أكثر حساسية للتغيرات الإدراكية، وخاصة في المراحل المبكرة من التدهور المعرفي.

وتؤكد الدراسة أن هذه المؤشرات لا تكفي وحدها للتشخيص، بل تحتاج إلى مزيد من الأبحاث قبل اعتمادها كأداة طبية مساعدة.