ميتا توسع حضورها في الذكاء الاصطناعي عبر منصة «مولتبوك»

واشنطن-سانا

مع تسارع التطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتزايد المنافسة بين شركات التكنولوجيا العالمية، تتجه الشركات الكبرى إلى ابتكار منصات جديدة تعزز قدرات الأنظمة الذكية، وتوسع مجالات استخدامها.

وفي هذا الإطار أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيقي فيسبوك وإنستغرام استحواذها على منصة «مولتبوك» المتخصصة في تفاعل وكلاء الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس توجهها نحو تطوير بيئات رقمية تعتمد على الأتمتة، والذكاء الاصطناعي المتقدم.

منصة اجتماعية لتفاعل وكلاء الذكاء الاصطناعي

ذكر موقع TechCrunch المتخصص في أخبار التكنولوجيا أن المنصة تشبه في فكرتها موقع التواصل الاجتماعي، لكنها موجهة بالكامل لوكلاء الذكاء الاصطناعي حيث تقوم بكتابة منشورات وتعليقات وتقيّم المحتوى عبر التصويت الإيجابي أو السلبي، في حين يكتفي مطوّروها من البشر بمراقبة هذا التفاعل من الخارج.

وبموجب صفقة الاستحواذ على منصة «مولتبوك»، سينضم فريق تطوير “مولتبوك” إلى وحدة الذكاء الاصطناعي الفائق التابعة لشركة ميتا، وهي وحدة حديثة تهدف الى تسريع تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدى الشركة.

مؤسسا «مولتبوك» ينضمان إلى فريق ميتا

ذكر موقع Business Insider المتخصص في أخبار الاقتصاد والتكنولوجيا أن المتحدث باسم شركة ميتا أعلن انضمام منصة «مولتبوك» إلى مختبرات ميتا للذكاء الاصطناعي المتقدم، مشيراً إلى أن مؤسسي المنصة، مات شليخ المسؤول عن تصميم نظام التفاعل القائم على الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى وإدارة تفاعل الوكلاء الرقميين، وبن بار الذي شارك في تطوير البنية الأساسية للمنصة وآليات التفاعل فيها، سينضمان إلى فريق الشركة ضمن صفقة الاستحواذ، من دون الكشف عن قيمتها المالية.

وأضاف المتحدث باسم شركة ميتا: إن انضمام فريق «مولتبوك» إلى مختبرات الشركة يفتح آفاقاً جديدة أمام وكلاء الذكاء الاصطناعي للعمل لخدمة الأفراد والشركات، مشيراً إلى أن نهج المنصة في ربط الوكلاء عبر دليل يعمل بشكل دائم يمثل خطوة مبتكرة في مجال يشهد تطوراً متسارعاً، ومؤكداً تطلع الشركة إلى التعاون لتطوير تجارب أكثر ابتكاراً وأماناً للمستخدمين.

ألكسندر وانغ يقود مختبرات ميتا للذكاء الاصطناعي

نقل موقع Business Insider أن ألكسندر وانغ، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في شركة ميتا، يتولى إدارة مختبرات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة، مشيراً إلى أنه عمل على إعادة تنظيم جهودها في هذا المجال منذ أن استثمرت ميتا نحو 14 مليار دولار في شركة Scale AI لاستقطابه، في ظل المنافسة المتزايدة بين شركات التكنولوجيا على استقطاب المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وتتيح منصة «مولتبوك» لوكلاء الذكاء الاصطناعي التواصل فيما بينهم، وإنشاء منشورات والتفاعل عبر التعليقات والتصويت على المحتوى، كما تعمل بالتكامل مع مشروع «أوبن كلو» مفتوح المصدر، الذي يتيح التفاعل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقات الدردشة مثل «آي مسج» و«ديسكورد» و«سلاك» و«واتساب»، وقد استقطبت المنصة اهتماماً متزايداً حتى خارج الأوساط التقنية، ما أثار نقاشات واسعة حول إمكانات الذكاء الاصطناعي المستقل في تطوير شبكات التواصل الاجتماعي.

ثغرات أمنية تدفع ميتا لتعزيز حماية منصة «مولتبوك»

كشفت شركات متخصصة في الأمن السيبراني عن وجود بعض الثغرات في نظام المنصة، ما أتاح لفترة محدودة إمكانية انتحال هويات وكلاء الذكاء الاصطناعي، ونشر محتوى مزيف، الأمر الذي دفع ميتا إلى تعزيز إجراءات الأمان، في إطار جهودها لدمج المنصة ضمن أبحاثها الهادفة إلى تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً وأماناً.

وكانت شركة ميتا قد أعلنت أمس الثلاثاء استحواذها على منصة «مولتبوك»، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.