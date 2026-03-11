وكلاء الذكاء الاصطناعي يعيدون تشكيل طريقة استخدام الإنترنت

واشنطن-سانا

يشهد عالم الإنترنت تحولاً متسارعاً مع تطور تقنيات وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents)، التي بدأت تعيد تعريف طريقة تفاعل المستخدمين مع الشبكة، إذ لم يعد الاستخدام مقتصراً على البحث عن المعلومات، بل بات يشمل تنفيذ المهام الرقمية وتحقيق النتائج بشكل مباشر.

وأشارت تقارير نشرها موقع Google DeepMind التابع لشركة غوغل والمتخصص في أبحاث الذكاء الاصطناعي، إلى أن الوكلاء الأذكياء يتجاوزون قدرات روبوتات الدردشة التقليدية، حيث يمكنهم تقسيم المهام المعقدة إلى خطوات فرعية، والتفاعل مع المتصفحات والبريد الإلكتروني وتطبيقات الطرف الثالث، إضافة إلى تذكر تفضيلات المستخدم وتعديل سلوكهم وفقاً لها.

ويتيح هذا التطور إنجاز العديد من المهام بسهولة، مثل مقارنة الأسعار وحجز التذاكر أو تنظيم الجداول الزمنية دون الحاجة للتنقل بين مواقع متعددة، كما يمكن للمتخصصين الاعتماد على هذه التقنيات لتحليل كميات كبيرة من البيانات في وقت قصير، ما يعزز الإنتاجية ويوفر الوقت والجهد وفق الموقع.

في المقابل، حذر باحثون من تحديات مرتبطة بهذه التقنيات، أبرزها احتمال وقوع أخطاء عند تنفيذ المهام الحساسة، إضافة إلى مخاطر تتعلق بخصوصية البيانات، وقد دفع ذلك بعض الشركات إلى تطوير وكلاء محليين يعالجون المعلومات داخل الأجهزة مباشرةً بدلاً من إرسالها إلى الخوادم السحابية.

ويرى خبراء أن مستقبل الإنترنت سيتجه بشكل متزايد نحو الاعتماد على الوكلاء الأذكياء، مع بروز المواقع التي توفر بيانات مهيكلة يسهل على تقنيات الذكاء الاصطناعي فهمها ومعالجتها.

يذكر أن هذا التحول قد يغير طبيعة استخدام الإنترنت خلال السنوات المقبلة، مع تزايد الاعتماد على وكلاء الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام الرقمية، ما يجعل الشبكة أكثر اعتماداً على الأتمتة والأنظمة الذكية في إدارة المعلومات والخدمات.