مختبر متطور للقيادة الذكية يدخل الخدمة في جنوب غرب الصين

بكين-سانا

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء عن بدء العمل في مختبرٍ جديدٍ متكامل للقيادة الذكية، قادر على محاكاة المركبات الحقيقية والظروف المرورية الديناميكية والأحوال المناخية، وذلك في منطقة التكنولوجيا الفائقة في بلدية تشونغتشينغ جنوب غرب الصين.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن “معهد بحوث تكنولوجيا اختبار المركبات” التابع للمجموعة الصينية للتجار، التي أطلقت المختبر قوله: “إن المختبر يقع على مساحة تبلغ أكثر من 5000 متر مربع، ويعد رائداً عالمياً من حيث عمله كمنصة اختبار لجميع السيناريوهات التي تجمع بين التحكم في حركة المركبات ومحاكاة الضوء وسط الضباب والمطر ومحاكاة التدفق المروري المعقد، وبالتالي فإن هذا المختبر يؤسس نظام تحقق أكثر واقعية وكفاءة للقيادة الذكية، بما يلبي احتياجات صناعة السيارات الذكية سريعة النمو في الصين.

وسيتيح المختبر بحسب المعهد، التحقق الشامل من سلامة مركبات القيادة الذكية قبل إنتاجها على نطاق واسع، كما أنه يهدف إلى تعزيز السلامة والأساس التكنولوجي للتنقل الذكي في المستقبل ودعم التنمية عالية الجودة لصناعة المركبات الذكية.

هذا وتُعتَبر الصين في طليعة الدول الساعية لتطوير القيادة الذاتية، حيث تدرج الذكاء الاصطناعي كإحدى الصناعات الاستراتيجية التي يجب تعزيزها من خلال معايير أفضل على صعيد السياسات والحوكمة، وقد حددت السلطات الصينية ما لا يقل عن 20 من المدن وتجمعات المدن كمناطق تجريبية لتطبيق تكامل “المركبة-الطريق-السحابة” للمركبات الذكية المتصلة.