شغف يتحول إلى معلم استثنائي.. شخصية “سنوبي” إلكرتونية تحتل مطعماً كاملاً في ميشيغان

واشنطن-سانا

في مشهد يجمع بين الترفيه والحنين إلى الشخصيات الكرتونية الشهيرة، يحتضن مطعم مطل على الواجهة المائية في مدينة سانت كلير شورز بولاية ميشيغان الأمريكية متحفاً فريداً مخصصاً لشخصية “سنوبي”، إحدى أشهر شخصيات القصص المصورة.

وبحسب تقرير لشبكة CNN اليوم الأحد، يضم مطعم “مايكس أون ذا ووتر”، الواقع في منطقة “نوتيكال مايل”، أكثر من 16 ألف قطعة تذكارية مرتبطة بشخصية “سنوبي”، ما جعله وجهة مميزة لعشاق الشخصية وزوار المنطقة الباحثين عن تجربة مختلفة.

ويشكل هذا المكان نموذجاً فريداً لتحويل الشغف الشخصي إلى مساحة ثقافية وترفيهية، تستحضر ذكريات الطفولة، وتمنح الزائرين رحلة استثنائية داخل عالم إحدى أكثر الشخصيات الكرتونية حضوراً في الذاكرة العالمية.