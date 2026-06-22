أدوبي توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها الإبداعية لأتمتة المهام المتكررة

واشنطن-سانا

أعلنت شركة Adobe توسيع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل عدد من أبرز تطبيقاتها الإبداعية، بما في ذلك «فوتوشوب» و«بريميير برو» و«إليستريتور» و«إن ديزاين»، بهدف أتمتة المهام المتكررة، وإتاحة وقت أكبر للمستخدمين للتركيز على الجوانب الإبداعية.

ووفقاً لما أعلنته شركة أدوبي الأمريكية في مدونتها الرسمية أول أمس، فقد بدأت طرح مساعدين ذكيين ضمن عدد من تطبيقاتها الإبداعية، بينها فوتوشوب وبريميير برو وإليستريتور وإن ديزاين، بهدف أتمتة المهام المتكررة وتبسيط سير العمل، بما يتيح للمستخدمين التركيز بصورة أكبر على الجوانب الإبداعية للمشروعات.

وفي تطبيق «بريميير برو»، تتيح الأدوات الجديدة تنظيم الملفات وإعادة تسمية المقاطع، وتحديد أجزاء محددة من المحتوى المسجل، وإعداد نسخة أولية من الفيديو، بينما يوفر «فوتوشوب» إمكانات لتعديل الخلفيات، وإعادة تحجيم الصور لمقاسات مختلفة بشكل آلي.

كما حصل تطبيقا «إليستريتور» و«إن ديزاين» على مزايا إنتاجية جديدة، تشمل إنشاء نسخ متعددة من التصاميم اعتماداً على البيانات المتوافرة، والكشف التلقائي عن الأخطاء قبل الطباعة، إضافة إلى تحديث عناصر الهوية البصرية عبر المشاريع المختلفة بصورة أسرع.

وأعلنت الشركة أيضاً تطويرات جديدة لمنصة «فايرفلاي» الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، تتيح إنشاء محتوى بصري ومقاطع فيديو انطلاقاً من أفكار أو مخططات أولية، في إطار سعيها إلى دمج مراحل الإبداع والإنتاج ضمن بيئة عمل موحدة.

يذكر أن أدوبي كانت قد أشارت إلى نتائج دراسة أجرتها على أكثر من 16 ألف مبدع حول العالم، أظهرت أن غالبية المشاركين يرون في الذكاء الاصطناعي أداة داعمة للعمل الإبداعي، مع تأكيد أهمية بقاء القرار الإبداعي النهائي بيد الإنسان.