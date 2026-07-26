غوغل تطور آلية إشعارات كروم على أندرويد لتحسين تجربة التصفح

واشنطن-سانا

تستعد شركة Google لإطلاق تحديث جديد لمتصفح كروم على هواتف أندرويد، يهدف إلى الحد من الإزعاج الناجم عن طلبات إشعارات مواقع الويب المتكررة، عبر تصميم جديد يجعل طلبات منح الأذونات أقل مقاطعة لتجربة التصفح وأكثر سلاسة للمستخدمين.

وذكر موقع 9to5Google المتخصص في أخبار وتقنيات غوغل أول أمس أن التحديث، المتوقع طرحه مع إصدار Chrome 155، يعيد تصميم واجهة طلب أذونات الإشعارات بحيث تظهر على شكل تنبيه صغير وغير مزعج يختفي تلقائياً إذا لم يتفاعل المستخدم معه، بدلاً من النافذة التقليدية التي تعطل تصفح المواقع.

وأوضحت غوغل، أن التصميم الجديد يتيح للمستخدمين اتخاذ قرار الاشتراك في إشعارات المواقع من دون التأثير في تجربة التصفح، كما أضافت خياراً جديداً ضمن قائمة عناصر التحكم بالموقع يسمح بتفعيل الإشعارات لاحقاً حتى في حال تجاهل طلب الإذن عند ظهوره للمرة الأولى.

وأوصت الشركة مطوري المواقع بعدم طلب إذن الإشعارات فور فتح الصفحة، وإنما ربطه بإجراء يقوم به المستخدم، مثل إتمام عملية شراء في مواقع التجارة الإلكترونية، أو قراءة عدد من المقالات في المواقع الإخبارية، أو البحث عن رحلة في مواقع السفر، بما يجعل طلب الإذن أكثر ارتباطاً باهتمامات المستخدم.

وأشارت غوغل إلى أن بعض مطوري المواقع قد يحتاجون إلى تحديث التعليمات البرمجية الخاصة بمواقعهم لتتوافق مع آلية طلب الإشعارات الجديدة، مؤكدةً أن الهدف من هذه التغييرات هو تحسين تجربة الاستخدام والحد مما يعرف بـ”إرهاق الإشعارات” الناتج عن كثرة التنبيهات أثناء تصفح الإنترنت.

ويأتي هذا التحديث ضمن جهود غوغل المستمرة لتطوير تجربة استخدام متصفح كروم، من خلال توفير أدوات تمنح المستخدمين تحكماً أكبر بالإشعارات مع تقليل عوامل التشتيت أثناء التصفح.