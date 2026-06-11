تحديث جديد لمتصفح أوبرا يضيف أدوات ذكاء اصطناعي وخدمة لمتابعة كأس العالم 2026

أوسلو-سانا

أعلنت شركة “أوبرا” إطلاق تحديث جديد لمتصفحها على نظام أندرويد، يتضمن إعادة تصميم الصفحة الرئيسية وإضافة مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب مركز مخصص لمتابعة مباريات كأس العالم 2026 بصورة مباشرة.

وذكرت الشركة على موقعها الرسمي اليوم الخميس أن التحديث يهدف إلى تبسيط تجربة الاستخدام اليومية، عبر تسهيل الوصول إلى الأدوات والخدمات الأكثر استخداماً، وتوفير محتوى أكثر توافقاً مع اهتمامات المستخدمين، ولا سيما متابعي الأحداث الرياضية.

ويتضمن التصميم الجديد للصفحة الرئيسية خيارات أوسع للتخصيص، من بينها أيقونات “Speed Dial” القابلة للتعديل، وأداة لعرض حالة الطقس المحلية، فضلاً عن اختصارات مباشرة للتصفح الخاص والوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي.

ومن أبرز الإضافات التي يتضمنها التحديث مركز خاص بكرة القدم يتيح للمستخدمين متابعة مباريات كأس العالم 2026 لحظة بلحظة، مع عرض النتائج والإحصائيات وتفاصيل المباريات والتشكيلات والأحداث الرئيسية، إضافة إلى سجل المواجهات السابقة بين المنتخبات المشاركة.

كما يوفر المركز إشعارات فورية حول مواعيد المباريات والأحداث المهمة ونتائج اللقاءات، إلى جانب موجز إخباري مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتكيف مع اهتمامات المستخدمين مع مرور الوقت، وذلك عبر متصفحي “Opera” و”Opera Mini” على أجهزة أندرويد.

وأشارت الشركة إلى أن تطوير هذه المزايا استند إلى استطلاع شمل أكثر من 77 ألف مستخدم في 190 دولة، أظهرت نتائجه أن 86 بالمئة من المشاركين يعتزمون متابعة البطولة، فيما يفضل 38 بالمئة منهم الاعتماد على المتصفح للحصول على التحديثات المرتبطة بالمباريات.

يذكر أن نتائج الاستطلاع أكدت تزايد الاعتماد على المتصفحات والتطبيقات الرقمية لمتابعة الأحداث الرياضية، إذ يفضل نحو نصف المشاركين الحصول على الأخبار والنتائج عبر هذه الوسائل، مقارنة بمن يعتمدون على الملخصات المرئية أو منصات التواصل الاجتماعي.