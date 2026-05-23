دراسة علمية: بذور الأرز قادرة على استشعار صوت المطر

نيويورك-سانا

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن بذور الأرز قادرة على استشعار صوت المطر والاستجابة له، في أول دليل مباشر على قدرة بذور النباتات وشتلاتها على “سماع” الأصوات في الطبيعة.

ونشرت المجلة العلمية البريطانية “ساينتفيك ريبورتس” أمس، دراسة أجراها باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كشفت أن شدة صوت المطر الغزير ترفع معدل إنبات بذور الأرز بنسبة تزيد على 30%، مقارنة بالبذور التي تنمو في مياه ساكنة، وفي المقابل، كان تأثير المطر الخفيف محدوداً على الإنبات.

ويعتقد الباحثون أن النباتات “تسمع” عبر جسيمات دقيقة داخل خلاياها تسمى “حبيبات النشا”، وتشبه “أذناً” داخل الخلية، فعند سقوط قطرات المطر تتسبب الاهتزازات الصوتية بقفز هذه الحبيبات داخل الخلية، وكلما زادت شدة المطر زاد ارتفاع وسرعة قفزاتها، ما يحفز البذرة على الإنبات بشكل أسرع، وتبين أن صوت المطر الشديد يعادل شدة صوت شخص يصرخ مباشرة في الأذن، لكن بترددات لا يستطيع الإنسان سماعها.

وكانت دراسات سابقة قد أظهرت قدرات مذهلة للنباتات، منها قدرة جذور البازلاء على تتبع صوت الماء عبر متاهة، واستجابة نبات التبغ لأصوات اليرقات التي تقضم أوراق النباتات المجاورة بإنتاج سموم أقوى، مثل النيكوتين.

ورغم أن النباتات لا تملك أدمغة ولا أجهزة عصبية مثل البشر، إلا أن العلماء يؤكدون أن هذه النتائج تفتح الباب لفهم جديد لعالم النبات، وتثير تساؤلات حول ما إذا كانت النباتات تملك شكلاً مختلفاً من الذكاء والإدراك.