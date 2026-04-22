رذاذ أنفي تجريبي يُظهر نتائج واعدة في الحد من التدهور العصبي المرتبط بالعمر

واشنطن-سانا

ابتكر باحثون أمريكيون رذاذاً أنفياً تجريبياً أظهر قدرة على تقليل الالتهاب في الدماغ وتحسين بعض وظائف الذاكرة لدى فئران مسنة، في خطوة قد تمهد لتطوير علاجات جديدة للأمراض العصبية المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل مرض ألزهايمر.

ووفقاً لما أورده موقع ScienceAlert العلمي، أجرى الدراسة فريق من جامعة تكساس بإشراف الباحث أشوك شيتي، حيث ركزت التجربة على معالجة الالتهاب العصبي المزمن داخل الدماغ باستخدام حويصلات مجهرية مشتقة من خلايا جذعية بشرية، محمّلة بجزيئات تنظيمية دقيقة، تم إيصالها عبر رذاذ أنفي لتفادي التدخلات الجراحية.

وشملت الدراسة فئراناً بعمر 18 شهراً، وهو ما يعادل مرحلة متقدمة من الشيخوخة لدى البشر، حيث تلقت جرعتين بفاصل أسبوعين، وأظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في الذاكرة المكانية والقدرة على التعرّف إلى الأشياء، إلى جانب انخفاض مؤشرات الالتهاب في منطقة الحُصين المسؤولة عن التعلم والذاكرة.

وأشار الباحثون إلى أن هذه المقاربة تُعد أقل خطورة مقارنة بالأساليب الجراحية، مع تسجيل استجابة متقاربة بين الذكور والإناث، ما يعزز من إمكاناتها التطبيقية مستقبلاً.

ويمثل هذا الابتكار توجهاً واعداً نحو علاجات غير جراحية لأمراض الدماغ، إلا أنه لا يزال في مراحله التجريبية على الحيوانات، ويحتاج إلى مزيد من الدراسات قبل الانتقال إلى التجارب السريرية على البشر.