أنثروبيك تدخل مجال تطوير الأدوية بالذكاء الاصطناعي لاستهداف أمراض مهملة

واشنطن-سانا

أعلنت شركة Anthropic المطوّرة لنماذج الذكاء الاصطناعي “Claude” عن توجه جديد لدخول مجال تطوير الأدوية، في خطوة تهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف علاجات لأمراض مهملة، إلى جانب أعمالها في تطوير النماذج الذكية.

ووفقاً لتقرير نُشر على الموقع الرسمي للشركة مؤخراً، تم إطلاق منصة جديدة تحمل اسم “Claude Science”، وهي بيئة عمل موجهة للباحثين والعلماء، تتيح دمج قواعد البيانات والأدوات العلمية في نظام واحد، مع قدرات متقدمة على تحليل البيانات وإعداد التصورات العلمية، بما يهدف إلى تسريع وتيرة البحث والاكتشاف العلمي.

وأوضحت “Anthropic” أن خطتها لا تقتصر على توفير أدوات بحثية للعلماء وشركات الأدوية، بل تمتد إلى المشاركة المباشرة في تطوير أدوية جديدة، مع تركيز خاص على الأمراض التي لا تحظى باهتمام كافٍ من شركات الأدوية التقليدية، دون الكشف عن المجالات العلاجية المستهدفة في المرحلة الأولى.

ويأتي هذا التوجه في ظل تسارع المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى لدخول قطاع علوم الحياة، حيث تعمل شركات عدة على تطوير منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم الأبحاث الطبية واكتشاف المركبات الدوائية، فيما تشير الشركة إلى أن هدفها يتمثل في تسريع الوصول إلى علاجات جديدة وتقليل زمن البحث العلمي.

ورغم التقدم المتزايد في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، يؤكد خبراء أن تطوير دواء معتمد للاستخدام البشري لا يزال يتطلب مراحل طويلة من الاختبارات السريرية والتجارب العلمية، ما يجعل طريق الأدوية المطوّرة بالذكاء الاصطناعي في مراحله الأولى.