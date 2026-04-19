قهوة البيض الفيتنامية تثير تفاعلاً واسعاً بين الإعجاب والتحفظ على منصات التواصل

هانوي-سانا

حظي مشروب غير تقليدي يُعرف باسم قهوة البيض الفيتنامية بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء حوله بين من اعتبره تجربة فريدة ذات مذاق مميز، وآخرين أبدوا استغرابهم من مكوناته وطريقة تحضيره.

ووفقاً لما أورده موقع New York Postأمس السبت، يعود أصل هذا المشروب إلى أربعينيات القرن الماضي في العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث يُعرف محلياً باسم “cà phê trứng”، ويُحضَّر عبر خفق صفار البيض مع السكر والحليب المكثف، ثم إضافته إلى القهوة القوية، ما يمنحه قواماً كريميّاً ومذاقاً حلواً يشبه الحلويات.

وقد أسهم تداول مقطع فيديو للمشروب على منصة “إنستغرام” في زيادة انتشاره بشكل كبير، إذ حصد مئات آلاف الإعجابات، ما أدى إلى حالة جدل بين مستخدمين أشادوا بمذاقه ومظهره، وآخرين عبّروا عن تحفظهم أو نفورهم من مكوناته.

ومن الناحية الصحية، حذّر مختصون من مخاطر تناول البيض النيء لاحتمال تلوثه ببكتيريا السالمونيلا، التي قد تسبب أعراضاً مثل الحمى وتشنجات المعدة، مع خطورة أكبر على الفئات الأكثر حساسية مثل الحوامل وكبار السن.

كما أشار الخبراء إلى أن القيمة الغذائية للبروتين لا تختلف كثيراً بين البيض النيء والمطبوخ، إلا أن تناوله نيئاً قد يقلل من امتصاص بعض الفيتامينات، في حين أن إضافة الحليب المكثف ترفع السعرات الحرارية، ما يجعل المشروب أقل فائدة صحياً مقارنةً بمكوناته الغنية بالطاقة.

ويعكس انتشار قهوة البيض الفيتنامية على منصات التواصل مدى تأثير الابتكارات الغذائية غير التقليدية في إثارة الجدل والانقسام بين مؤيدين ومعارضين، في ظل تباين الآراء بين الجانب الذوقي والاعتبارات الصحية المرتبطة بمكوناتها.